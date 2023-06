Dimarco punge il Manchester City, usa le stesse parole di Mourinho prima del Barcellona nel 2010 Federico Dimarco ha parlato in occasione del Media Day dell’UEFA in vista della finalissima di Champions League tra Manchester City ed Inter.

“Siamo felici di aver raggiunto questo traguardo, sappiamo di incontrare una squadra forte. Per noi vincere questo trofeo è un sogno, per loro è un ossessione". Così Federico Dimarco ha voluto aprire la sua conferenza stampa durante il Media Day dell'UEFA in vista della finalissima di Champions League tra Manchester City ed Inter.

Si tratta di parole molto simili usate da José Mourinho nelle ore precedenti alla semifinale di ritorno del 2010 contro il Barcellona al Camp Nou. "Una cosa è giocare una partita con responsabilità, un'altra viverla come un'ossessione, questo non fa per noi. Noi vogliamo andare dietro il nostro sogno, per loro la finale è un'ossessione e la differenza è molto grande".

Che sia una coincidenza o frutto di una scelta comunicativa non si sa, però il laterale dell'Inter è riuscito a citare un momento incredibile della cavalcata verso la terza Champions dei nerazzurri.

Dimarco ha proseguito così: "Dobbiamo fare una partita da Inter, non credo sia solo l’attacco a fare la partita, ma tutta la squadra. Fino ad adesso abbiamo pensato al campionato, poi penseremo al City e a come potergli fare male. Vincere è il sogno di tutti: noi andremo lì e ci giocheremo le nostre carte”.

A chi gli chiede se ha rivisto la final di Madrid del 2010 negli ultimi giorni risponde così: "In realtà non è dagli ultimi giorni, sono dieci anni che la riguardo… I ricordi migliori i gol di Milito e quando Zanetti ha alzato la coppa".

Infine, sul modo in cui è cambiata la percezione sull'Inter e nell'Inter nel corso dei mesi Dimarco ha affermato: "Quando passi un girone come quello con Bayern e Barcellona non è da tutti. Poi è normale che cambiano i pronostici, abbiamo incontrato squadre forti come Porto, Benfica, Milan: abbiamo dimostrato di esserci meritati questa finale e ce la giocheremo alla pari".