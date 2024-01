Dietro al calo fisico di Vlasic si nascondeva un’amara verità: è stato fermato da una malattia Vlasic ha preso per mano il Torino in questa stagione superando mesi complicati, segnati da una malattia che ha scoperto soltanto in seguito di avere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

In questa stagione Nikola Vlasic ha di nuovo spiccato il volo con il suo Torino, riscattandosi in parte dalle fatiche dell'ultimo anno che non gli hanno consentito di essere ai massimi livelli dal post Mondiali in poi. Un calo fisico evidentissimo che ha avuto ripercussioni anche sulla mente del giocatore ma che nascondeva una storia importante, di una malattia che lo ha debilitato per diversi mesi.

È Tuttosport a portare alla luce tutta la verità, ripercorrendo le tappe dell'ultimo anno che non è stato semplice per il trequartista. Nell'ultima metà della scorsa stagione ha dovuto affrontare molte difficoltà, praticamente inspiegabili per un giocatore che fino a quel momento era stato molto costante: nessuno riusciva a capire il perché della grande involuzione, arrivata nonostante il giocatore continuasse ad allenarsi bene e a dare il massimo in campo.

La verità è arrivata soltanto sei mesi dopo ed è riuscita a far luce su tutta la vicenda. Il calo fisico di Vlasic è scaturito da una malattia, la mononucleosi, che può portare strascichi per diverso tempo anche su fisici allenati e perfetti come quelli dei giocatori. Nessuna insorgenza di febbre o altri sintomi che riconducessero a quel tipo di malessere: per il croato la debolezza e la stanchezza cominciate ad accusare lo scorso febbraio non avevano nessuna motivazione.

Non ne ha parlato neanche con i medici e gli effetti hanno influito negativamente anche sulla sfera psicologica, con il giocatore che si è ritrovato catapultato in un buco nero. Come riporta il quotidiano è stato il figlio di 6 mesi a far venire tutto a galla: il bambino soffriva di febbre alta e dopo alcune analisi gli è stata diagnosticata la mononucleosi, riscontrata dopo diverse indagini anche in Vlasic.

Il fatto di essere completamente fuori forma era dovuto alla malattia che lo aveva attaccato nei mesi precedenti e dalla quale aveva fatto un po' di fatica a riprendersi. La notizia gli ha permesso di tornare a lavorare con più serenità e consapevolezza fino ad arrivare a oggi. Due gol e due assist in campionato sono il bottino che ha conquistato fin qui, accompagnato dai tanti complimenti per lui che ha saputo dare finalmente una svolta a tutto il Torino.