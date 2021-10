Dieci milioni per un capriccio, l’ultima auto di Cristiano Ronaldo è “un’opera d’arte” Il garage di Cristiano Ronaldo si arricchisce di un nuovo modello di auto che solo in pochi possono permettersi. Prodotta in edizione limitata (solo 10 prototipi al mondo), la Bugatti Centodieci costa circa dieci milioni di euro. È un bolide che ha velocità pazzesca, capace di passare da 0 a 100 km/h in 2.4 secondi.

Dieci milioni di euro per farsi passare uno sfizio. Se vuole, Cristiano Ronaldo può. E lo ha fatto. Il campione portoghese, che ha traslocato in tempi non sospetti tutte le sue auto dal garage di Torino (fu l'anticamera dell'addio alla Juventus, un segnale chiarissimo della sua volontà), ha aggiunto un'altra vettura alla sua collezione di modelli che solo in pochi hanno l'opportunità di comprare. Un veicolo speciale, prodotto in edizione limitata e in consegna solo nel 2022 ai fortunati dieci acquirenti che non hanno badato a spese per avere la Bugatti Centodieci. Una supercar di quelle che sembrano uscite dalla fantasia cinematografica, in grado quasi di volere, di quelle che Fast&Furius sembra un gioco da ragazzi. Un bolide capace di passare da 0 a 100 km/h in 2.4 secondi, costruito a Malsheim (in Francia). Schiacci il piede sull'acceleratore e sei già in un'altra dimensione.

Perfetta eleganza. Bellezza scultorea. A leggere la presentazione della Casa sembra di trovarsi di fronte a un pezzo di rarissima collezione: considerati i dettagli, oltre al prezzo, si può dire che la Bugatti Centodieci si avvicini molto a qualcosa di simile a "un'opera d'arte". L'ennesima che il cinque volte Pallone d'Oro ha voluto aggiungere ad altri prototipi del marchio che pure fanno bella mostra nella tenuta di CR7: Chiron (personalizzata e brandizzata con le iniziale del suo nome), una Veyron e una La Voiture Noire, un'auto ritenuta la più costosa mai costruita.

Ad allungare la lista di auto extra-lusso e sportive ci sono anche una Ferrari F430, la Phantom Rolls-Royce, una Lamborghini Aventador e la Maserati Gran Cabrio. A spiccare c'è pure una Bentley Continental GTC oltre alla McLaren Senna, quest'ultima comprata l'anno scorso spendendo 750.000 sterline (poco meno di 900 mila euro). Come se non bastasse, c'è stato un regalo speciale da parte della compagna, Georgina Rodriguez, che in occasione del suo 35simo compleanno consegnò a Ronaldo una Mercedes G Wagon da 600.000 sterline.