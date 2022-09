Darwin Nunez calcia in modo disastroso, tifosi increduli: la palla finisce in fallo laterale Darwin Nunez stupisce i tifosi del Liverpool: la sua conclusione in porta finisce in fallo laterale. In estate i Reds avevano speso 100 milioni per assicurarselo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Darwin Nunez è arrivato quest'estate al Liverpool per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Acquistato dal Benfica, l'attaccante classe 1999, che avrebbe dovuto sostituire Mané dopo il suo trasferimento al Bayern Monaco, fino a questo momento è stato una delusione. Ci si aspettava molto di più dal giovane centravanti uruguaiano arrivato come un autentico colpaccio di mercato ma che fino a questo momento sarà ricordato in casa Reds solo per la sua folle espulsione contro il Crystal Palace.

L'acquisto più costoso della storia è riuscito a farsi squalificare per due giornate segnando solo 2 gol: uno in Premier alla prima giornata e un altro nel Communty Shield. Poco per poter realmente fare breccia nel cuore dei tifosi dei Reds tanto da generare mugugni sull'operazione che l'ha portato in Inghilterra. "Il più grande errore di Jurgen Klopp da quando siede sulla panchina dei Reds" aveva scritto El Pais qualche giorno fa sottolineando come Nunez in questo momento non si sia ancora integrato al meglio in questo Liverpool. Ora sui social è diventato invece virale il video del suo allenamento con l'Uruguay in cui si esibisce in un tiro in porta a dir poco esilarante che scatena i sostenitori dei Reds.

Più di 7 milioni di visualizzazioni per il filmato che ritrae il giocatore nel corso del ritiro con l'Uruguay impegnato per le prossime amichevoli contro Iran e Canada. Nunez recupera palla in modo prodigioso e proprio sul più bello si perde in modo raccapricciante. L'attaccante del Liverpool si volta per guardare la porta intenzionato a calciare e indirizzare la palla in rete con un destro a giro. Tutti si aspettavano quella traiettoria, forse anche il portiere stesso, ma la conclusione del giovane centravanti finisce in fallo laterale. La palla non gira e la sua conclusione va dritta fuori. Sui social i tifosi del Liverpool l'hanno subito preso di mira.

Non la maggior parte, ma diversi sostenitori dei Reds, non sono ovviamente felici dell'impatto avuto dal giocatore in Premier. Alcuni, dopo aver visto queste immagini infatti, sollevano dubbi su questa operazione di mercato che l'ha portato dal Benfica al Liverpool la scorsa estate. "Gli osservatori del Liverpool lo hanno osservato prima di ingaggiarlo? So che ha segnato un sacco nel campionato portoghese, ma farà fatica in Premier" scrivono alcuni chiaramente sorpresi da quanto visto. "Come ha fatto il Benfica a truffare il Liverpool così tanto?" sottolineano altri che sono forse un po' troppo crudeli nei confronti di Nunez chiamato ora a far tacere tutte queste voci sul suo conto.