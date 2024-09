video suggerito

Dani Alves torna a giocare a calcio, in forma anonima e tra sconosciuti: alla fine viene scoperto Dani Alves non ha resistito ed è ritornato quest’estate al suo primo, grande amore: il calcio. Lo ha fatto provando a rimanere anonimo, sfruttando una app che organizza partite tra calciatori che non si conoscono. Ma il “giochino” è durato ben poco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dani Alves è tornato alla sua grande e principale passione, il calcio. Non in forma professionale e con un ingaggio come quando era uno dei più famosi, pagati e vincenti professionisti. Lo ha fatto in forma anonima, partecipando a partite tra giocatori che non si conoscono tra loro, ma alla fine è stato scoperto e subito sono scattati video, foto e autografi.

Dani Alves di nuovo in campo, dopo la scarcerazione

A quasi sei mesi dall'essere tornato in libertà, seppur vigilata, Dani Alves è tornato a fare parlare di sé nelle cronache calcistiche. L'ex stella brasiliana, scarcerata lo scorso 25 marzo, è stato immortalato in queste settimane mentre si dilettava nella sua grande passione, il calcio. Lo ha fatto però provando a tenere un basso profilo, senza incappare nei clamori e nei riflettori della cronaca, senza riuscirci. Durante l'estate, infatti, Dani Alves ha partecipato a diverse partite sui tanti campi da calcio attorno a Barcellona, città che non può lasciare per ordinanza del tribunale che gli impone la firma giornaliera per rispettare le regole della libertà vigilata.

Le partite tra sconosciuti attraverso una app

La voglia di giocare ha avuto la meglio per Dani Alves che ha sfruttato una famosa applicazione nata per organizzare partite di calcio tra persone anonime. Basta poco: un nickname con cui registrarsi, qualche indicazione su ruolo, capacità e livello di gioco e disponibilità nell'aderire alle partite. Una volta raggiunto il numero sufficiente, ci si trova nel posto e nell'orario concordato senza ulteriori informazioni. Quasi nessuno si conosce, ci si ritrova per il puro piacere di una partita di calcio. Ma per Dani Alves, il "giochino" è durato poco perché alla fine la sua presenza non è passata inosservata. A tal punto che è stato immortalato in qualche video, dovendo poi accettare di scattare i classici selfie con i suoi nuovi "tifosi" e firmare autografi.

Dani Alves in libertà vigilata su cauzione

La vicenda di Dani Alves è oramai di dominio pubblico e riguarda una delle pagine più nere attorno al calcio. Venne accusato di stupro da una ragazza che ne denunciò gli abusi nella notte di capodanno 2023 e qualche settimana più tardi l'ex calciatore venne arrestato e detenuto nel carcere di Brians 2. Dopo 14 mesi e una condanna in primo grado a quattro anni e mezzo per violenza sessuale nei confronti della ragazza che lo aveva denunciato, Dani Alves era uscito dal carcere, lunedì 25 marzo 2024, dietro cauzione milionaria in cui esecutore è sempre rimasto avvolto nel mistero.