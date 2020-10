A distanza di due anni dall'intervista rilasciata da Kathryn Mayorga al tedesco ‘Der Spiegel', l'ormai famoso caso del presunto stupro commesso da Cristiano Ronaldo nel 2009 in un hotel di Las Vegas rischia di riaprirsi clamorosamente. Un giudice del Nevada ha infatti rigettato la richiesta dei legali del portoghese di annullare la causa civile che la donna ha intentato contro di lui. Secondo Deportes Cuatro, un nuovo esame potrebbe infatti rimettere in discussione tutto e aprire un'ulteriore fase di indagini. La prossima mossa degli avvocati della donna, sarebbe infatti quella di dimostrare che al momento dell'accordo preso con Cristiano Ronaldo per ritirare le accuse, Kathryn Mayorga non era nelle migliori condizioni mentali.

Il lavoro dei legali sarà dunque quello di sottoporre l'ex modella americana a nuovi esami e test, finalizzati a verificare la sua effettiva capacità mentale e a capire se conosceva davvero tutti i termini (e le relative conseguenze) dell'accordo siglato con CR7 nel 2010: il documento con il quale accettò di mettere fine ad una storia che stava diventando imbarazzante per tutti e due, dietro il versamento da parte del calciatore di 300 mila euro. Dopo quella somma, Kathryn Mayorga chiede però ora un nuovo indennizzo di 215.000 dollari per i presunti danni causati proprio da quell'accordo.

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare davanti ai giudici

Il fascicolo relativo al caso Cristiano Ronaldo, rischia dunque di tornare nelle mani dei giudici di Las Vegas e di dare vita ad una nuova fase di ricerche e interrogatori: compresi quelli del cinque volte Pallone d'Oro, che potrebbe affrontare una nuova udienza pubblica negli Stati Uniti. Dall'entourage del portoghese, soprattutto da quello del suo staff legale, non filtrano però particolari preoccupazioni. Gli avvocati del giocatore della Juventus, intercettati dai cronisti di ‘Deportes Cuatro', hanno infatti risposto che a suo tempo erano già state fornite tutte le prove delle capacità mentali di Kathryn Mayorga.