Cristiano Ronaldo non bada a spese: camera del ghiaccio da 58mila euro Tra i segreti di Cristiano Ronaldo c’è anche l’utilizzo della speciale “camera del ghiaccio” personalizzata. Il portoghese ha speso una cifra eccezionale per il trasporto della stessa da Torino a Manchester e ora può sfruttarla per recuperare la migliore forma fisica. Una situazione che conferma la sua attenzione maniacale al fisico.

Cristiano Ronaldo non bada a spese soprattutto quando si tratta della cura del suo fisico eccezionale e prezioso. Uno degli aspetti fondamentali dei suoi allenamenti è rappresentato dalla fase del recupero, e per questo la stella del Manchester United anche nella sua esperienza bis oltremanica non ha voluto rinunciare alla "camera del ghiaccio", per la crioterapia, ovvero uno dei segreti di calciatori e sportivi per ritrovare lo smalto e favorire il recupero muscolare.

Stando a quanto riportato dal The Sun, Cristiano Ronaldo non ha perso tempo dopo il suo ritorno a Manchester per farsi spedire da Torino, città nella quale ha vissuto fino a pochi mesi fa nel corso della sua esperienza alla Juventus la sua speciale "camera del ghiaccio". Spese di trasporto eccezionali per il portoghese, pronto a tutto pur di non rinunciare ad uno degli strumenti più graditi e preziosi. Si tratta di una speciale stanza attrezzata per la crioterapia dal valore di 55mila sterline, ovvero 58mila euro.

La crioterapia è una pratica molto diffusa tra gli sportivi. Si tratta di una speciale cura con il freddo, che Ronaldo al contrario di tanti colleghi ha deciso di gestire in forma privata nella sua lussuosa abitazione dunque e non condividere con i compagni presso il centro sportivo. Questa camera del ghiaccio, raggiunge temperature fino a meno 200° e aiuta a trattare e riabilitare i danni muscolari, tornando molto utile in fase del recupero. Ovviamente l'utilizzo della stessa necessita di molta attenzione, visto che è potenzialmente pericolosa: l'utilizzo della crioterapia per un tempo superiore ai 5 minuti, potrebbe avere un impatto estremamente dannoso.

Cristiano Ronaldo che in passato ha rivelato di aver giovato della crioterapia, dati alla mano, anche in termini di circolazione sanguigna e sistema immunitario, utilizza la "camera" dal 2013. Una fonte ha dichiarato al tabloid inglese: "Ronaldo è meticoloso nel modo in cui si prende cura del suo corpo e farà di tutto per ottenere un vantaggio. Non è stata un'impresa facile trasportare la camera di crioterapia dall'Italia al Cheshire, ma ora è felice che sia qui perché lo aiuterà nella sua routine di recupero post-partita".