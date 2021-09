Cristiano Ronaldo ritrova la maglia numero 7 dello United: “Grazie a Cavani, gesto incredibile” Il Manchester United ha ufficializzato il numero di maglia che Cristiano Ronaldo indosserà nella sua esperienza bis all’Old Trafford. Il portoghese ha ottenuto di vestire nuovamente la maglia numero 7, quella che era di Edinson Cavani. Il matador, con il benestare della Premier, passerà alla casacca numero 21. E CR7 ha ringraziato proprio il neocompagno con un bel messaggio.

A cura di Marco Beltrami

È come se il tempo si sia fermato a Manchester, sponda United. Cristiano Ronaldo è tornato ai Red Devils, dopo la conclusione della sua avventura con la Juventus e vestirà nuovamente la maglia numero 7. Il club inglese infatti ha ufficializzato la decisione, che permetterà a CR7 di non snaturarsi. Cambio di casacca dunque quasi obbligato per Edinson Cavanti, che ha deciso di cedere il 7 alla stella lusitana, passando al 21. Il tutto con il benestare della Premier League.

In una nota ufficiale dunque il Manchester United ha annunciato che "Cristiano Ronaldo indosserà l'iconica maglia numero 7". Ritorno al passato in grande stile per il bomber entusiasta per il trasferimento dalla Juventus e reduce dal record di gol in nazionale. Il 36enne lusitano dunque resta CR7, proprio come nelle stagioni tra il 2003 e il 2009 quando in 292 presenze ha segnato 118 gol, vincendo nove trofei tra cui tre titoli di Premier League e la UEFA Champions League. E la speranza dei Red Devils e che il mancato cambio di numero si riveli di buon auspico per il Ronaldo-bis.

Dunque Cristiano Ronaldo l'ha spuntata ancora una volta. Si era parlato nei giorni scorsi dell'impossibilità per lui di usare il 7 visto che era sulle spalle di Edinson Cavani. Alla fine però il bomber uruguaiano ha deciso di privarsene e grazie al benestare della Premier League ha potuto cedere la casacca al suo neo-compagno virando a sua volta sul 21, che è il numero che indossa anche nella nazionale uruguaiana. E proprio per questo Ronaldo ha voluto ringraziare personalmente Cavani con queste parole: "Non ero sicuro che sarebbe stato possibile riavere la maglia numero sette, quindi vorrei ringraziare enormemente Edi per questo incredibile gesto".