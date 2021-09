Cristiano Ronaldo già costretto a lasciare la sua villa a Manchester: “Colpa delle pecore” Piccola disavventura per Cristiano Ronaldo e la sua famiglia dopo il ritorno al Manchester United. Dopo appena sette giorni il calciatore portoghese, la compagna Georgina Rodriguez e i loro quattro figli sono stati costretti a lasciare la lussuosa villa di campagna in cui erano andati ad abitare a causa del rumore fatto dalle pecore che pascolavano nelle vicinanze.

A cura di Michele Mazzeo

La seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United è cominciata soltanto da pochi giorni, ma l'ex calciatore della Juventus al ritorno in Inghilterra è già stato vittima di una piccola disavventura. Il cinque volte Pallone d'Oro infatti è già stato costretto a lasciare la villa da 7 milioni di euro nelle campagne vicino Manchester per trasferirsi d'urgenza in una nuova casa. Il motivo? Le pecore belanti che continuavano a svegliare nella notte lui e la sua famiglia.

Appena ufficializzato il suo trasferimento al Manchester United, i Red Devils avevano provveduto a trovare una nuova dimora per il portoghese, la compagna Georgina Rodriguez e i loro quattro figli: una lussuosa villa immersa nel verde poco fuori dal centro abitato di Manchester. Un posto ideale per uno che punta molto sul riposo per recuperare dalle fatiche del maniacale allenamento e farsi trovare in forma ottimale al momento delle partite nonostante i 36 anni di età. O almeno così sembrava.

Il soggiorno di Cristiano Ronaldo e famiglia nella nuova villa è durato appena una settimana: dopo 7 giorni infatti si sono trasferiti in una casa a Manchester a causa del baccano fatto dalle pecore che pascolavano nelle vicinanze. Una persona molto vicina al club inglese ha infatti rivelato al tabloid inglese The Sun: "Sebbene la proprietà sia bellissima ed è immersa tra campi e boschi, era anche vicina alle pecore che la mattina sono molto rumorose. Ronaldo è un vero professionista che punta molto sul riposo e sul recupero dopo le partite, quindi è stato deciso che era meglio se lui e la sua famiglia si trasferissero".

I quattro figli di Cristiano Ronaldo nei campi in cui pascolavano le pecore immortalati in una foto pubblicata da Georgina Rodriguez su Instagram

Il portoghese e la sua famiglia si sono quindi immediatamente trasferiti in una nuova casa che apparteneva ad un ex calciatore del Manchester United. Un'abitazione con piscina, sala cinema e un mega garage per custodire parte della sue auto di lusso, che, nonostante si trovi a pochi passi dai luoghi in cui si svolge la movida, è silenziosa e garantisce grande privacy grazie all'immenso giardino che scherma la casa non rendendola visibile ad occhi indiscreti. E soprattutto è lontana dalle pecore.