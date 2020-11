Cristian Zapata è risultato positivo al Coronavirus dopo il giro di tamponi effettuato ieri e i cui risultati sono arrivati questa mattina. Il difensore colombiano, punto fisso e uomo di grande esperienza nel reparto arretrato di Rolando Maran, salterà la sfida di domani contro la Roma allo stadio Luigi Ferraris. A comunicare la notizia è lo stesso club rossoblù, che nelle scorse settimane era stato un vero e proprio focolaio dopo aver raggiunto il numero record di 17 giocatori positivi oltre a 5 membri dello staff tecnico. Pian pian la situazione è migliorata ma non si è mai capito come si sia potuta verificare una situazione simile con tutte le precauzioni e le linee guida che le squadre professionistiche devono seguire in merito all'emergenza sanitaria che tutto il mondo sta affrontando da ormai diversi mesi.

Intanto la squadra rossoblù effettuerà una seduta di allenamento pomeridiana e a seguire rimarrà in ritiro a Pegli in vista della partita di domani. I rossoblù vengono dal pareggio nel derby con la Sampdoria e dalla sconfitta nel recupero con il Torino di mercoledì in casa: i rossoblù hanno giocato poche ore fa recuperando proprio il match che era stato rinviato a causa del focolaio che si era sviluppato all'interno del "gruppo squadra" del Grifone dopo la gara contro il Napoli al San Paolo. Ieri è arrivata anche la notizia della positività di Edin Dzeko, che proprio come Zapata, salterà la sfida di domani a Marassi tra rossoblù e giallorossi.

Il comunicato del Genoa

Questa la nota con cui il club ligure ha reso nota la positività nel suo gruppo squadra: "Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 6/11/2020 il difensore Cristian Zapata è risultato positivo al Covid 19. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti".