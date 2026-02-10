Cosa ha detto Fabregas ai calciatori del Como prima dei rigori col Napoli: “Grazie e ora divertitevi”

Il Como dopo 40 anni è in semifinale di Coppa Italia. Fabregas e i suoi ragazzi hanno eliminato ai calci di rigore il Napoli. L’allenatore spagnolo ha spiegato cosa ha detto ai suoi calciatori prima dei rigori.

Il Como è in semifinale di Coppa Italia, grazie alla vittoria ai calci di rigore sul NapoliCampione d'Italia. Fabregas è riuscito a fare una piccola grande impresa, dopo 40 anni il Como è tra le prime quattro, in primavera sfiderà in una doppia sfida l'Inter, nella semifinale nobile. Dopo la partita il tecnico catalano pacatissimo ha analizzato la partita rendendo merito soprattutto ai suoi calciatori.

"Traguardo storico per il Como"

Gioia grande, traguardo da rimarcare, ma da domani si cancella tutto, perché la prossima partita è vicina ed è già l'obiettivo principale: "Un traguardo storico, un momento bello, positivo, però adesso abbiamo un'altra partita importante, l'euforia la dobbiamo lasciare per la fine della stagione. L'adrenalina è tanta sì. Sono stati dieci minuti di musica, ora dobbiamo tornare con i piedi a terra. Perché sabato si gioca e avremo una partita importante".

La sostituzione di Ramon

Poi il tecnico spagnolo ha parlato della sostituzione di Ramon, che ha rischiato il cartellino rosso. L'arbitro Manganiello lo ha graziato evitandogli il secondo giallo, poco dopo Fabregas ha tolto il centrale del Real Madrid: "Ovvio che l'ho tolto per quell'episodio, magari al fallo successivo l'arbitro lo cacciava fuori. Lui è un giocatore di vent'anni, sta facendo molto bene, ma è inesperto. Quando sei giovane non senti la pressione e va bene, però ci sono altre situazioni e abbiamo preferito fare la sostituzione perché se rimani in 10 in partite così, diventa molto difficile".

Butez festeggia la qualificazione dopo aver parato il rigore di Lobotka.

Il finale di partita con la difesa a 5

Fabregas si è snaturato, ha atteso il Napoli e nel finale di partita si è messo addirittura con la difesa a cinque. Senza farsi problemi lo ha confessato parlando con Mediaset: "Il primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, il secondo manca qualcosina da migliorare, abbiamo mandato messaggi positivi, abbiamo fatto una partita un po' diversa, difensiva, non siamo andati a pressare altro perché loro hanno qualità e quando ti trovano ti fanno male. Io capisco le difficoltà del Napoli con tanti infortuni, è successo pure a noi. Gli ultimi minuti ci siamo messi a cinque dietro in linea, perché siamo il Como e abbiamo deciso di chiuderla in modo diverso, una prestazione di squadra, di famiglia".

"Ho detto loro godetevi questi rigori"

Infine Fabregas ha svelato cosa ha detto ai suoi calciatori prima dei calci di rigore: "Ho ringraziato loro per farmi vivere questa esperienza. Poi ho detto loro godetevi questi rigori, perché loro sono una squadra grande. Io ho vissuto l'essere una squadra grande e quando è successo c'è un po' di paura. Una fortuna è stata tirare prima. Loro, tolti tre giocatori, sono una squadra di 22 anni e mezzo di media. Ora dobbiamo lavorare perché abbiamo tre partite di fila".