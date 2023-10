Corona accusa Spalletti e parte all’attacco sul caos scommesse: “È molto grave quello che fa” Fabrizio Corona pubblica alcuna story sul proprio profilo Instagram. Sul banco degli imputati Spalletti dopo le dichiarazioni del Ct sulla vicenda scommesse: “È molto grave”.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'arrivo della forze dell'ordine a Coverciano su indicazione della Procura per via dell'inchiesta sulla vicenda scommesse illegali che ha già visto finire nella lenta d'ingrandimento giocatori del calibro di Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski, ha destabilizzato il calcio italiano. La Nazionale azzurra, piegata in due dalla vicenda, sta provando a distogliere l'attenzione da questo caos generatosi in questi giorni per concentrarsi alla delicata gara di qualificazione agli Europei contro l'Inghilterra di martedì prossimo.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona riportate da Dillingernews hanno portato anche il Ct Luciano Spalletti a intervenire in prima persona. Il commissario tecnico azzurro al termine di Italia-Malta aveva commentato così la vicenda: "I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altri che diventano famosi andando a spiare e a sciacallare su di loro per avere pubblicità". Pronta la risposta dello stesso Corona attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram in cui sembra riprendere alcune parole di altri – rilasciate probabilmente nel corso di qualche intervista – che chiaramente condivide e pubblica: "È molto grave quello che dice".

La storia pubblicata da Corona sul suo account Instagram.

Quella di Corona sembra essere a tutti gli effetti una replica indiretta al Ct azzurro pubblicando diverse immagini con un testo scritto indrizzato all'ex allenatore del Napoli. "Spalletti è entrato come parte in causa per cercare di proteggere il suo lavoro e i suoi interessi dalla destabilizzazione che deve aver provocato l'arrivo della procura a Coverciano – si legge all'interno di una delle tre story messe online – Il suo giudizio credo si poggi in parte sui tuoi trascorsi con il mondo del calcio (Coco, Adriano, Trezeguet), e in parte sul fatto che nelle storie IG e negli articoli pubblicati viene parecchio enfatizzato il tuo compiacimento per i risultati dello scoop in termini di visibilità e potenziale denaro (Pasqualetto ha costruito il suo articolo sul fatto che lo scoop ha portato il valore del sito a un milione)".

Corona accusa Spalletti di spostare l’attenzione su di lui.

La storia continua e mette in evidenza come le parole di Spalletti siano in questo momento molto gravi visto ciò che sta accadendo all'interno di una vicenda che si allarga a macchia d'olio: "La tua esuberante autoreferenzialità facilita le parti in causa (e i tuoi detrattori) a spostare il focus dell'attenzione dalla notizia a colui che dà la notizia – continua ancora – E quindi che cada fango su Corona perché, paternalisticamente, i giocatori non sono più atleti professionisti, ma ragazzini fragili: da proteggere, poverini, dalla loro ricchezza". Poi conclude: "Che Spalletti però sposti l'attenzione su di te, non prendendo atto dei problemi che ha in casa, è abbastanza grave. È molto grave".

Le story di Corona sembrano ammoniare la Nazionale e il proprio Ct spiegando come sia importante prendere atto dei problemi di questi ragazzi: "Se diversi suoi giocatori sono ludopatici è un problema serio e bello grosso – chiude ancora – E invece lui sembra soltanto capace di liquidare il tutto con un bel consiglio ai suoi giocatori. Sembra dire solo ‘attenti al lupo che vuole approfittare della vostra notorietà per accrescere la sua'".