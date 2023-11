Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite: Genoa-Reggiana, Lecce-Parma e Udinese-Cagliari in campo Seconda giornata di partite dei sedicesimi di Coppa Italia 2023/2024. Alle 15 Genoa-Reggiana, a seguire 18 Lecce-Parma e in serata Udinese-Cagliari. Tutte le gare si potranno vedere in diretta TV e streaming su Mediaset.

A cura di Vito Lamorte

Si scende in campo per la seconda giornata di partite dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Tre le partite che si giocheranno oggi mercoledì 1 novembre 2023. Si alza il sipario a Marassi con il Genoa che ospita la Reggiana e mette in palio un posto negli ottavi di finale contro la Lazio. Alle 18 sarà il turno di Lecce-Parma, che si giocheranno un posto nella sfida con la Fiorentina, e a chiudere il turno sarà Udinese-Cagliari, con la vincente che affronterà il Milan nel prossimo turno.

Diretta TV su Mediaset, con Italia 1 come canale di riferimento. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla giornata di Coppa Italia.

Partite Coppa Italia, il programma: gli orari tv

Il programma della seconda giornata di partite dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Sono tre le gare fissate in orari differenti.

ore 15:00 Genoa-Reggiana

ore 18:00 Lecce-Parma

ore 21:00 Udinese-Cagliari

Dove vedere Genoa-Reggiana e le altre partite di Coppa Italia in diretta TV e streaming

Le partite dei sedicesimi di Coppa Italia si potranno vedere in diretta TV in esclusiva in chiaro su Mediaset, che ha acquisito i diritti del torneo per il prossimo triennio. Le gare in programma di oggi saranno Genoa-Reggiana alle 15, che sarà trasmesso in tv su Italia 1. La telecronaca della gara di Marassi sarà di Fabrizio Ferrero e il commento di Andrea Agostinelli. Alle seguire, alle ore 18, il Lecce ospiterà il Parma allo stadio Via del Mare. La sfida tra i salentini e i ducali sarà raccontata da Roberto Ciarapica con il commento di Simone Tiribocchi. In serata, alle ore 21, un confronto tra le due squadre di Serie A come Udinese-Cagliari che sarà visibile sul Italia 1. La telecronaca della gara del Bluenergy Stadium sarà di Riccardo Trevisani e il commento di Massimo Paganin.

La trasmissione che farà da raccordo a tutti i match si potrà vedere su Italia 1 e sarà condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Giuseppe Incocciati e Graziano Cesari. Tutte e tre le partite di Coppa Italia si potranno vedere in streaming in chiaro sul sito Sportmediaset.it oppure sulla piattaforma Mediaset Infinity.