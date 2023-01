Conte ricorda Vialli, parole che arrivano dal cuore: “Sei sempre stato fonte d’ispirazione per me” Antonio Conte ha voluto ricordare Gianluca Vialli con parole dolcissime ed emozionanti sui suoi social: dalle battaglie sul campo fianco a fianco all’ultima cena a Londra.

A cura di Vito Lamorte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Gianluca Vialli morto a 58 anni ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La notizia della morte di Gianluca Vialli si è abbattuta come un treno sulla sua famiglia, sugli amici e su tutta la comunità calcistica mondiale. L'ex attaccante di Sampdoria, Juventus e Chelsea è scomparso nelle scorse ore per un tumore al pancreas, con cui conviva dal 2017: le condizioni di Vialli erano peggiorate molto nelle ultime settimane e per questo era ricoverato in una clinica di Londra.

La morte dell'ex capo delegazione della Nazionale è un duro colpo per tutti gli appassionati e per chi lo ha conosciuto da vicino nel corso della carriera. Antonio Conte, amico e compagno di squadra alla Juventus, ha condiviso tanto con Luca Vialli e non se l'è sentita di presentarsi in conferenza stampa per parlare della prossima partita del suo Tottenham contro il Portsmouth in FA Cup dopo aver appreso la notizia.

L'allenatore del club inglese ha riservato parole dolcissime e cariche di emozione per colui che fu il suo capitano alla Juventus e sui suoi canali social si è espresso così:

"A cena insieme a Londra pochi mesi fa mentre ci divertivamo a ricordare tutte le nostre avventure e le battaglie sul campo. Purtroppo in questi ultimi anni ne hai dovuta combattere una grande e terribile di battaglia nella Vita.

Ti ho detto e scritto che sei sempre stato una fonte d’ispirazione per me come mio Capitano e per come ti stavi dimostrando Forte, Fiero e Coraggioso, lottando come un leone contro questa malattia.

Sempre nel mio cuore Amico mio.

Ciao Gianluca".

Dalle battaglie sul campo all'ultima cena a Londra. Parole dolcissime ed emozionanti ma piene di dolore.

Vialli è stato il capitano della Juventus prima che la fascia passasse sul braccio di Conte, dopo il trasferimento dell'ex attaccante in Inghilterra al Chelsea: insieme i due hanno alzato al cielo la Coppa Uefa nel 1993 e hanno vinto altri trofei, tra cui la Champions League del 1996 contro l'Ajax.

Tutto il mondo del calcio, e non solo, ha reso omaggio a Luca Vialli, un vero protagonista della vita sportiva italiana degli ultimi anni.