Conte ha bisogno di riposo, resterà in Italia dopo l’operazione: Stellini guiderà il Tottenham L’allenatore, che ha subito un’operazione poche settimane fa, è costretto a prendersi una pausa. Conte ha bisogno di riposo e rimarrà in Italia. Il suo vice Stellini guiderà il Tottenham.

A cura di Alessio Morra

Antonio Conte, dopo Milan-Tottenham, non è rientrato a Londra con la squadra. L'allenatore non raggiungerà Londra a breve. Il tecnico infatti rimarrà in Italia. L'ex c.t. ha bisogno di riposo dopo l'intervento chirurgico subito due settimane fa. Conte, non rispettando i consigli dei medici, era rientrato prima del previsto sulla panchina degli Spurs, che ora verranno guidati dal suo vice Stellini. L'allenatore cinquantatreenne continuerà il suo percorso riabilitativo in Italia.

La notizia è stata annunciata dal Tottenham con un comunicato e un messaggio sui profili social: "Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia, svolto ieri, Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal suo recente intervento chirurgico. La salute è la cosa più importante, e tutti al Club gli auguriamo ogni bene. Cristian Stellini assumerà l'incarico di Prima Squadra".

Lo scorso 1° febbraio, Antonio Conte era stato operato per rimuovere la cistifellea. L'intervento, svoltosi in Italia, è andato benissimo. Il Tottenham annunciando la notizia: "Conte recentemente si è ammalato riportando forti dolori addominali. Dopo una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza", aveva fatto sapere che il tecnico avrebbe dovuto svolgere un periodo di convalescenza. La squadra era stata affidata al vice Stellini, che ha vissuto in prima persona il successo sul Manchester City.

Conte era tornato prima del previsto, voleva preparare al meglio l'andata degli ottavi di Champions con il Milan e si era seduto in panchina contro il Leicester, in un match che è andato malissimo (ko 4-1). Ha seguito la squadra, l'ha diretta a San Siro, dove è stato, purtroppo, anche pesantemente insultato da alcuni tifosi rossoneri.

Il Milan ha battuto il Tottenham per 1–0 negli ottavi di andata di Champions League.

Ma ora deve fermarsi nuovamente. Dovrà prendersi cura di sé, e staccare un po' almeno modo diretto dal calcio. Perché c'è da scommettere che l'ex allenatore di Juventus e Inter non lascerà solo Stellini, il suo staff e i giocatori che domenica disputeranno uno dei tanti derby londinesi contro il West Ham.