Conte è fuori pure dalla FA Cup, Tottenham eliminato da una squadra di Championship Il Tottenham è stato eliminato nel quinto turno di FA Cup. Gli Spurs sono stati battuti 1-0 dal Middlesbrough, squadra di Championship. Delusione enorme per Conte.

A cura di Alessio Morra

Il Tottenham è fuori dalla FA Cup. Svanisce un altro obiettivo per Antonio Conte, che sperava di riportare un trofeo agli Spurs che chiuderanno così la quattordicesima stagione consecutiva senza titoli. I londinesi sono stati eliminati negli ottavi di finale dal Middlesbrough, che si è imposto 1-0 dopo i tempi supplementari e continua il suo favoloso percorso. Perché il Boro aveva eliminato nel turno precedente il Manchester United, piegato ai calci di rigore.

Raggiungere il quarto posto è diventato complicato per gli Spurs, che hanno perso quattro delle ultime sei partite di Premier League. La Coppa d'Inghilterra era diventato l'obiettivo principale per Conte, che sapeva bene che il match con il Middlesbrough era una trappola. I rossi giocano in Championship ma nel turno precedente hanno eliminato il Manchester United, steso ai rigori nel tempio di Old Trafford. L'ex c.t. se la gioca con i migliori, non risparmia nessuno e prova a piegare la resistenza della squadra di Wilder che invece resiste, grazie a un'ottima organizzazione e a un portiere ispirato, Lumley è stato decisivo in più di un'occasione.

La partita si allunga, lo 0-0 non si schioda e il caso si complica, come si direbbe nei gialli. Il ‘Boro si carica, sostenuto anche da un caldissimo pubblico e Lloris si ricorda di essere un campione del mondo e si comporta da tale. Il francese è autore di almeno tre interventi portentosi. L'ultimo lo effettua quando la partita è già ai supplementari, in cui Wilder manda in campo pure Josh Coburn, un ragazzo di 19 anni che ha un compagno importante e che al 107' scaglia un tiro potentissimo, imparabile per Lloris, è 1-0. Il Tottenham ci prova, ha due occasioni, ma Lumley è insuperabile. Impresa del Boro, grande delusione per Conte, e chi sa che dopo questa sconfitta il suo futuro non torni in discussione.