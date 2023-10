Com’è fatta l’impressionante busta paga di un calciatore: stipendio, bonus e premio fedeltà Come si presenta la busta paga di un calciatore professionista? In tempi recenti sono emerse quelle relative ad alcuni calciatori di Premier League, Iwobi e Sterling, con le cifre (da capogiro) elencate al minimo dettaglio.

A cura di Ada Cotugno

Siamo ormai tutti abituati alle grandi cifre offerte ai giocatori in giro per il mondo: entrare nell'élite del calcio comporta guadagni da capogiro, soprattutto dopo l'ingresso sul mercato dei club dell'Arabia Saudita. Ma com'è avere tra le mani la busta paga di un calciatore?

Negli anni passati diverse star del calcio dalla testa un po' sbadata hanno lasciato in giro tracce per rispondere a questa domanda. Sono diversi i casi in cui il documento relativo allo stipendio appena ricevuto sia stato dimenticato nei posti più disparati, come per esempio nel garage di un meccanico.

È il caso di Raheem Sterling, ora in forza al Chelsea. Nel 2019 era emersa la busta paga percepita dal Manchester City, dimenticata nell'automobile posata poi in un garage. La foto aveva fatto immediatamente il giro del web: a colpire di più è la paga netta di 1.343.158 euro (cioè il corrispettivo di 1.160.634 sterline britanniche) formata da circa 800 mila euro di stipendio base ai quali si aggiunge anche il ricchissimo bonus fedeltà concesso dal club.

L'ex City non è l'unico giocatore ad aver dimenticato in giro la sua busta paga. Un'altro esempio è quello offerto da Alex Iwobi, prodotto del vivaio dell'Arsenal che attualmente gioca al Fulham. Fin da giovanissimo l'attaccante è sempre stato una grande promessa della Premier League, un talento che gli ha permesso di guadagnare una fortuna.

Anche in questo caso il documento trapelato risale al 2019, quando il calciatore aveva appena 23 anni e stava vivendo la sua migliore stagione con la maglia dei Gunners. Le cifre corrispondono alla mensilità di gennaio: la paga lorda è di oltre 298 mila euro (circa 70 mila euro percepiti a settimana), il netto invece di 184 mila euro per un incasso settimanale di 45 mila euro.

La busta paga e il foglio dei bonus di Iwobi trapelati sul web

Assieme alla busta paga era stato diffuso anche un foglio relativo ai bonus che l'Arsenal avrebbe versato a Iwobi. Nel mese di gennaio del 2019 Iwobi ha incassato 33.250 euro extra per gli obiettivi conseguiti dalla squadra, ossia le vittorie contro Burnley, Fulham e Chelsea in Premier League e Blackpool in FA Cup. Il bonus più redditizio del documento è quello da 23 mila euro per aver vinto il derby con il Fulham, la sua attuale squadra.