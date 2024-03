Clamoroso errore in Inghilterra: para il tiro sostituendosi al portiere, l’arbitro non vede nulla È accaduto in QPR-West Brom, nella Championship inglese dove non è presente il VAR. L’arbitro non si è reso conto di un tocco irregolare di mano, talmente evidente che era quasi impossibile non accorgersene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un madornale errore arbitrale ha condizionato il risultato finale di QPR-West Brom, match valido per la Championship inglese, il secondo massimo campionato d'Oltremanica. L'episodio è avvenuto al 52′ quando su un'azione offensiva della squadra di casa, il colpo di testa che aveva superato il portiere è stato deviato fuori da un evidentissimo intervento con la mano da parte di Kipre, giocatore del West Brom. Tocco di cui l'arbitro non si è per nulla accorto.

L'assenza del VAR in Championship può essere considerata un'aggravante davanti ad alcuni errori arbitrali visto che nel 2° campionato anglosassone per importanza è vietato l'uso della moviola ancor oggi, se non per la fase a playoff di fine stagione. Ma quanto accaduto sul campo del QPR ha dell'incredibile e va ben oltre l'episodio dubbio che le immagini televisive possono risolvere.

Al 52′ il West Brom si trova in vantaggio sul QPR 2-1 ma subisce il ritorno dei padroni di casa ispirati da Sam Field già autore della rete che ha ridotto lo svantaggio iniziale. Quando l'attaccante colpisce di testa e supera Gulacsi per il gol del meritato 2-2, la palla viene deviata dal tocco volontario di mano di Kipre che la alza sopra la traversa. Tutti si aspettano almeno il rigore e una sanzione per il giocatore ospite e invece non accade nulla di tutto ciò. L'arbitro Eltringham la combina grossissima: non si accorge di nulla.

Loftus Road resta prima ammutolito davanti alla gravissima svista, poi si scatena la rabbia e la frustrazione dei tifosi del QPR. Anche perché il tocco di Kipre era stato evidente in tempo reale ed è diventato ancor più marcato nel post gara quando sono state fatte rivedere le immagini e le moviole. Alla fine, il QPR è riuscito comunque a raggiungere il pareggio (grazie sempre a Field) ma l'errore arbitrale ha marchiato per sempre in modo negativo la partita.

Malgrado tutto, esemplare è stato lo spirito con cui ha affrontato l'incredibile errore arbitrale il tecnico dei Queen's Park Rangers, Marti Cifuentes. Ha scherzato nelle interviste post gara, malgrado la squadra stia ancora lottando per allontanarsi dai playout, dicendo che dopo quanto visto in campo avrebbe iniziato a fare allenare la sua squadra contro "due portieri": "Mi è stato detto che il West Brom ha giocato con due ‘portieri per un po'… Ma non mi lamenterò. Dopo il mestiere del tecnico il più difficile restare fare l'arbitro e purtroppo accadono questi errori. Se da oggi dovessimo giocare contro due "portieri", vorrà di re che dovremo essere migliori di cosi e dobbiamo allenarci contro due "portieri"…"