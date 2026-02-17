Chivu contro i moralisti: “Maradona fece gol con la mano e nessuno lo criticò. Cose che succedono sempre”

Cristian Chivu risponde a Luciano Spalletti dandogli del frustrato perché la sua Juventus è dietro l’Inter. Il tecnico nerazzurro ne ha anche per il Napoli, e tira fuori pure Maradona e il suo gol di mano per sostenere la propria tesi che “il calcio è questo da 50 anni, da 100 anni” e dunque fare i moralisti è inaccettabile.

Se Alessandro Bastoni ha fatto mea culpa per quanto fatto durante Inter-Juventus, quando la sua palese simulazione ha fatto espellere Kalulu, Cristian Chivu – seduto al suo fianco nella conferenza di vigilia del playoff di Champions League che i nerazzurri giocheranno in casa del Bodo Glimt – ha scelto di andare invece all'attacco, senza fare alcun passo indietro dopo essere stato a sua volta criticato per le parole pronunciate a caldo dopo il match di sabato sera.

Cosa aveva detto Spalletti su Chivu: "Parole inaccettabili su Kalulu, gli ha dato del bischero"

Chivu aveva detto che Bastoni non aveva simulato e Kalulu lo aveva comunque preso ("Per me è un tocco leggero, però è un tocco, bisogna dirlo e ammetterlo. Un giocatore d'esperienza come Kalulu le mani in alcune circostanze deve tenerle a casa"), parole cui ieri Luciano Spalletti ha replicato duramente: "Quello che mi dispiace è che un bravo ragazzo come Pierre, dopo aver subìto due torti così colossali, debba prendersi del bischero da Chivu, perchè gli dice come si dovrebbe comportare. Questo è difficilmente accettabile, perché poi a me ora darebbe la possibilità di parlare dei calciatori dell'Inter, cosa che io non debbo fare".

La replica di Chivu a Spalletti: "Non mi interessa chi parla per frustrazione e non la sa gestire"

Quando oggi è stato chiesto conto a Chivu di queste dichiarazioni del suo ex allenatore nei suoi confronti, il tecnico rumeno ha dato a Spalletti (nonché ai vari Chiellini e Comolli) la patente di frustrati perché sono dietro l'Inter: "Ma io non vado a rispondere a quello che dicono gli altri, io dico la mia. Io sono qua per dire quello che vedo, quello che penso e quello che è la mia squadra, quello che è il vissuto di questa squadra, quello che vuole fare. Quindi a me non interessa quello che si dice in sedi dove magari c'è un po' di frustrazione, dove non sono in grado di gestirla. E bisogna accettare a volte che le critiche fanno parte di questo gioco e anche il fatto che la squadra che è in testa è sempre quella più odiata, sempre quella che viene criticata".

Chivu ripesca dal passato il gol di mano di Maradona: "Nessuno lo criticò, bisogna smetterla di fare i moralisti"

Niente di nuovo insomma sotto il sole per Chivu. Piuttosto quello che lo stupisce è che qualcuno si erga a paladino di giustizia, onestà e verità quando magari al giro precedente è stato lui ad approfittare di episodi vantaggiosi per sé. Il tecnico nerazzurro nomina a tal proposito Diego Armando Maradona: "Il calcio è questo da 50 anni, da 100 anni. Ci sono episodi a favore o contro, e bisogna smetterla di lamentarsi, bisogna smetterla di fare i moralisti, quando succedono sempre. Settimanalmente, ogni domenica, accade un caso del genere. Dai tempi di Maradona, che fa un gol con la mano e nessuno l'ha criticato".

Un colpetto anche al Napoli: "Anche noi abbiamo subìto un torto a Napoli e nessuno si è offeso"

Il tecnico dell'Inter tira fuori poi l'episodio del calcio di rigore concesso tra le polemiche per fallo su Di Lorenzo in Napoli-Inter lo scorso ottobre, sottolineando il comportamento nell'occasione del suo club e il conseguente trattamento diverso a livello mediatico per il capitano azzurro: "Anche noi abbiamo subìto un torto a Napoli – e lo dico per la prima volta – e nessuno si è offeso e nessuno ha avuto questa risposta e questa critica che c'è stata per quanto riguarda quello che è successo sabato sera".

"Questo gruppo è arrivato a febbraio dove qualcuno magari non è contento", ha chiosato Chivu, dove quel "qualcuno" è quello stesso non in grado di gestire la frustrazione, di cui aveva parlato prima…