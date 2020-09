Esordio al Franchi con la maglia numero 10 della Fiorentina da incorniciare per Gaetano Castrovilli. Il talento di Minervino Murge, non ha sentito il peso della responsabilità di portare sulle spalle una casacca appartenuta a campioni del calibro di Antognoni e Baggio, e ha segnato la rete decisiva per la vittoria contro il Torino, nella prima giornata di Serie A. Una marcatura da dedicare ad una persona speciale, ovvero la sua fidanzata Rachele Risaliti.

Fiorentina-Torino, Castrovilli e la dedica speciale dopo il gol decisivo

Una prestazione in crescendo, impreziosita dalla rete dell'1-0 decisiva per la vittoria della Fiorentina contro il Torino. Serata indimenticabile per Gaetano Castrovilli, che ricorderà a lungo la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il centrocampista ha indossato per la prima volta la maglia numero 10 della squadra viola. Bagnando il tutto dunque con una rete pesantissima. Una marcatura che nel post partita ai microfoni di Sky ha dedicato alla sua compagna, il volto noto Rachele Risaliti, ex miss Italia: "A chi dedico il gol? Mi viene da ridere. Alla mia ragazza che l’aspettava da tanto tempo".

Impossibile non tornare sulle emozioni della serata e sul peso di quella maglia numero 10 della Fiorentina. Castrovilli conferma la sua umiltà e ne approfitta per ringraziare il mister per la fiducia con la speranza di aumentare il suo bottino di gol: "Un grandissimo onore, questa maglia l'hanno vestita giocatori fantastici. Io penso solo a stare spensierato e dare tutto me stesso. evo ringraziare il mister: dopo ogni allenamento mi fermo a fare inserimenti o calcio in porta. Sto migliorando su questo aspetto e spero che sia il primo gol di una lunga serie. Gli obiettivi? Siamo forti ma pensiamo partita dopo partita, puntiamo al massimo e ciò che arriverà, arriverà".