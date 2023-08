Castrovilli deve operarsi al ginocchio: il centrocampista della Fiorentina rischia un lungo stop Gaetano Castrovilli doveva passare al Bournemouth, ma non ha superato le visite mediche. Il centrocampista della Fiorentina ora è costretto a operarsi al ginocchio. Lo stop si prevede assai lungo.

A cura di Alessio Morra

La sfortuna continua ad accanirsi nei confronti di Gaetano Castrovilli, che qualche giorno fa si era convinto di passare al Bournemouth, squadre di Premier League di medio livello. Ma la visite mediche sono andate male. Il centrocampista è tornato in Italia, dove ha scoperto di doversi operare al ginocchio. La sua stagione, ancora non iniziato, rischia di essere già rfinita.

Sembrava destinato, qualche anno fa, a diventare l'erede di Antogoni, non è stato così in buona parte per problema fisici. Ora pareva tutto alle spalle, ma sul più bello è sfumato tutto, e il tutto è rappresentato dal passaggio al Bouremouth, che pareva disposto a effettuare un'offerta più che convincente. Il centrocampista è volato in Inghilterra, ma non ha superato le visite mediche per un problema ginocchio. Rispedito al mittente.

La Fiorentina così aveva annunciato il ritorno in Italia del calciatore: "Si comunica che il giocatore Gaetano Castrovilli, sottoposto ieri a visite mediche propedeutiche alla finalizzazione del contratto d'acquisto da parte del Bournemouth, farà rientro in Italia, poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei. Il calciatore rientrerà in Italia per tornare a disposizione della Fiorentina, avendo superato in Italia tutte le visite mediche per lo svolgimento dell'attività agonistica".

Castrovilli ha subito ulteriori visite ed è stato conclamato il problema al ginocchio. Rivalutato i viola hanno scoperto chì il giocatore pugliese dovrà finire nuovamente sotto i ferri. A distanza di qualche giorno è venuto fuori che l'operazione era obbligatoria, e così sarà. Questo il comunicato del club del presidente Commisso: "ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di domani, venerdì 11 agosto, il calciatore Gaetano Castrovilli, in accordo con la Società, verrà sottoposto dal Professor Mariani, che lo ha operato nell’aprile 2022, ad artroscopia di controllo programmata".

Una grande beffa per Castrovilli che rischia di veder compromessa buona parte della stagione. La prima metà non la vivrà, e probabilmente non sarà inserito nella lista Serie A né in quella per i preliminari Conference. Si augura al calciatore un recupero più rapido possibile.