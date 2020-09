Rispondendo a una domanda sulla fuga di notizie nell'ambito delle indagini che concernono l'esame di italiano di Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia il procuratore capo Cantone, a margine della presentazione del libro scritto con Enrico Carloni, ‘Corruzione e anticorruzione: dieci lezioni', ha detto che la fuga di notizie sull'indagine non ha creato danni alla Juventus: "Non credo che la fuga di notizie possa mettere in cattiva luce la Juventus come società, noi stiamo facendo accertamenti su fatti di rilevanza penale".

Le parole del procuratore capo Cantone

Durante la presentazione del libro scritto con Carloni, Cantone ha parlato dell'indagine sull'esame di italiano dell'attaccante Luis Suarez e dopo tutto quello che è successo, riguardo alla fuga di notizia, non ha voluto dichiarare nulla essendo in corso un'attività molto importante: "Credo che questa sia un'indagine seria che necessita di essere svolta con la dovuta serietà. Sarebbe una contraddizione, dopo tutto quello che ho detto, che parlassi dell'eventuale attività che intendiamo fare. L'unica cosa che mi sento di dire è che faremo grande attenzione anche in futuro a che l'attività si svolga con la massima riservatezza".

L'indagine sull'esame di Luis Suarez

Giovedì 17 settembre l'attaccante sudamericano è arrivato in Italia esattamente a Perugia dove ha svolto un esame di italiano, doveva ottenere il livello B1 per ottenere la cittadinanza. Quell'esame lo ha superato, ma era una farsa. Si è scoperto poi con le indagini della Procura di Perugia e della Guardia di Finanza che era stato tutto concordato, con un file pdf con le domande che era stato inviato in anticipo allo stesso calciatore. L'indagine è stata sospesa a causa della fuga di notizie, che ha reso molti particolari pubblici.