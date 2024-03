Calzona punta sull’effetto sorpresa prima di Barcellona-Napoli: “Non siamo più quelli dell’andata” L’allenatore del Napoli Francesco Calzona alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale della Champions League in casa del Barcellona ha mandato un avvertimento ai blaugrana: “Se hai paura non ti devi nemmeno presentare a questi appuntamenti. Rispetto all’andata siamo cambiati tantissimo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'1-1 dell'andata al Maradona, il Napoli andrà in casa del Barcellona per cercare una vittoria che vale l'accesso ai quarti di finale della Champions League 2023-2024. Un'impresa non facile per la formazione guidata da Francesco Calzona (che proprio nel match d'andata contro i blaugrana aveva fatto il suo debutto sulla panchina partenopea dopo esser subentrato all'esonerato Walter Mazzarri) che nella gara dello scorso 21 febbraio fino al gol del pareggio siglato da Osimhen aveva faticato e non poco a contenere la formazione blaugrana messa in campo da Xavi. Il filotto di risultati utili consecutivi e, soprattutto, le prestazioni offerte nelle partite successive dai campani (che hanno ritrovato lo Kvaratskhelia della passata stagione e un Osimhen a pieno servizio) fanno però ben sperare in vista del match dello Stadio del Montjuic dove ci si attende un copione diverso rispetto a quello visto all'andata.

Ne è convinto lo stesso allenatore del Napoli che nella conferenza stampa della vigilia, pur riconoscendo il valore dell'avversario e l'altissima posta in palio ("Per noi è la gara dell'anno" ha difatti detto il tecnico calabrese), ha mandato un chiaro avvertimento al Barcellona: "Se hai paura non ti devi nemmeno presentare a questi appuntamenti, piuttosto devi avere la sfrontatezza di affrontare un avversario forte e in salute ma sapendo che il Napoli può giocare alla pari con chiunque cercando di vincere le partite" sono state difatti le parole di Calzona che si aspetta dunque una squadra arrembante e sfrontata senza alcun timore reverenziale nei confronti dei blaugrana.

Un'impresa che per l'allenatore è dunque possibile forte anche del fatto che quello che scenderà in campo nel ritorno degli ottavi di finale sarà un Napoli molto diverso rispetto a quello visto all'andata al Maradona: "Rispetto all'andata siamo cambiati tantissimo, ora la squadra è più compatta, concede meno, riusciamo a creare di più, stiamo segnando abbastanza, difendiamo in avanti perché a me non piace correre all'indietro, ma il merito è dei ragazzi che in tre settimane hanno fatto passi in avanti da gigante" ha difatti chiosato Francesco Calzona che punta dunque sull'effetto sorpresa per mettere apprensione al Barcellona alla vigilia dell'importantissimo match da dentro o fuori del Montjuic.