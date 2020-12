Martedì 29 dicembre, le partite di calcio in TV. Non si ferma nemmeno tra Natale e Capodanno il calcio internazionale. In programma oggi tante partite valide per la 16a giornata di Premier League e della Liga. Sono 5 i match del massimo campionato inglese: di parte alle 19 con Brighton-Arsenal e Burnley-Sheffield United, Southampton-West Ham e West Bromwich-Leeds. Alle 21 poi gran chiusura con il confronto tra Manchester United e Wolverhampton. 4 invece le partite di Liga: alle 17 un intrigante Siviglia-Villarreal, alle 19.15 il Barcellona ospiterà l'Eibar e alle 21.30 Levante-Betis e Cadice-Valladolid

Manchester United-Wolverhampton, dove vederla in TV

Manchester United-Wolverhampton sarà trasmesso in TV su Sky. Fischio d'inizio in orario alle 21 all'Old Trafford di Manchester per il confronto tra i Red Devils reduci dal pareggio contro il Leicester e i "lupi". La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Football e Sky Sport Uno (201, 203 del satellite e 472, 482 del digitale terrestre), con telecronaca affidata a Massimo Marianella. Manchester United-Wolves sarà trasmessa anche in streaming su dispositivi portatili e computer, sfruttando l'app SkyGo riservata agli abbonati dell'emittente satellitare.

Dove vedere in TV Barcellona-Eibar

Oltre alla Premier, si gioca anche in Spagna con la 16a giornata della Liga. Occhi puntati sul confronto tra il Barcellona e l'Eibar che sarà trasmesso su DAZN. Fischio d'inizio al Camp Nou, in orario alle 19.15 per un match da vietato sbagliare per la formazione di Koeman. La partita sarà visibile su Smart TV, collegandosi all'app della piattaforma streaming che garantirà anche la visione su dispositivi portatili e computer.

Calcio in TV oggi e stasera martedì 29 dicembre

Ecco tutte le partite di calcio in TV martedì 29 dicembre: