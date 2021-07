Calciatore dell’Everton di 31 anni arrestato per pedofilia: perquisita la casa Le ultime notizie sul terremoto in Premier League che ha coinvolto un giocatore di 31 anni dell’Everton, sposato, titolare del club e della sua nazionale. Il calciatore è stato arrestato lo scorso venerdì per abusi sessuali su minori e ascoltato dalla polizia, dopo che la sua abitazione è stata perquisita. L’uomo è stato rilasciato su cauzione. Non si conosce ancora il nome del calciatore.

L'Everton attraverso il suo sito ufficiale, ha confermato di aver sospeso un giocatore della prima squadra, senza però offrire ulteriori indicazioni sulla sua identità. Il club di Liverpool, che quest'anno sarà guidato in panchina da Rafa Benitez, ha affermato di fare tutto il possibile per sostenere le autorità nelle loro indagini sull'accaduto. Un'ulteriore fonte ai microfoni del Daily Mail ha rivelato che la notizia dell'arresto del calciatore, ha letteralmente sbalordito lo spogliatoio, con il diretto interessato a pezzi dopo l'ufficialità della sospensione. Grande preoccupazione all'interno del club a meno di un mese dall'inizio della Premier League.