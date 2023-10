Buongiorno segna e il Torino espugna Lecce: Juric fa un bel salto in classifica Colpo del Torino a Lecce nel segno del gol di Buongiorno. I granata si avvicinano ai salentini nella classifica di Serie A.

A cura di Marco Beltrami

Il Torino ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo a Lecce. 0-1 al Via del Mare per la formazione di Juric che interrompe così una striscia negativa, avvicinandosi proprio in classifica ai salentini che non stanno vivendo un momento particolarmente brillante dopo un eccezionale avvio di campionato. Decisiva la rete di un marcatore d'eccezione, ovvero il difensore Buongiorno versione bomber di razza.

Il Torino si è mostrato più cinico del Lecce soprattutto nel primo tempo. Possesso palla sicuramente a favore dei granata, ma occasioni migliori per i padroni di casa che hanno dovuto fare i conti con un super Milinkovic-Savic impeccabile su Banda, Krstovic e Almqvist. Nel finale di frazione ecco il gol di Buongiorno, abile in proiezione offensiva ad approfittare sotto porta di un tiro svirgolato di Ricci per sbloccare il risultato. Il suo tiro poderoso da distanza ravvicinata non ha lasciato scampo a Falcone.

Ritmo buono anche nella ripresa, con il Torino che ha auto due chance importanti per il raddoppio che avrebbe chiuso i conti con Sanabria prima e Lazaro poi, le conclusioni di entrambe sono finite fuori di poco. Ci ha provato in tutti i modi il Lecce, che però non è riuscito a rendersi nuovamente pericoloso dalle parti dell’estremo difensore serbo degli avversari. Espulso nel finale Juric.

Serata da dimenticare dunque per D'Aversa che vede allungarsi la striscia senza vittorie, con due pareggi e due sconfitte nelle ultime 4. Un rendimento molto diverso da quello delle primissime giornate di campionato, in cui il Lecce era stato una delle sorprese assolute.

S'interrompe invece quella del Torino che dopo tre sconfitte e un pareggio torna a sorridere rilanciandosi in classifica. Ora solo un punto divide le due formazioni, distanti rispettivamente 6 e 7 punti dal quartultimo posto e quindi dalla zona retrocessione.