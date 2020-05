Il calcio è tornato a tutti gli effetti. Il match clou di questo 16 maggio della Bundesliga è stato il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04. La squadra di casa si è imposta per 4 a 0, un risultato netto che porta a un passo dal vertice il Borussia. Naturalmente tra i protagonisti Haaland, autore del gol che ha sbloccato la partita. Ma il norvegese suo malgrado è stato anche protagonista di un episodio curioso e tutt'altro che edificante.

L'insulto di Todibo a Haaland

Nei campi spesso volano parole grosse, ma se non c'è un microfono proprio nei pressi è difficile ascoltarle. Ma adesso tutte le partite si disputano a porte chiuse e quindi tutti devono fare molta più attenzione a quello che dicono. Forse questo lo ha dimenticato il francese Todibo, calciatore di proprietà del Barcellona, che ha avuto modo di litigare con Haaland a cui ha detto una frase piuttosto forte, volgare e offensiva: "Vaff….a tua nonna". Quelle parole sono state ascoltate da tutti quelli che vedevano Borussia-Schalke, lo stadio era vuoto e i microfoni erano piazzati alle spalle della porta. E così si è sentito chiaramente l'insulto al bomber norvegese.

Dopo l'offesa, Haaland ha fatto gol

Quando Todibo ha detto quelle paroline il punteggio era ancora 0 a 0. Oltre alla figuraccia mondiale il francese ha anche ‘svegliato' Haaland, che tempo quattro minuti e ha fatto gol. La marcatura del norvegese, come al solito puntuale e che con questo centro fa un passo in avanti nella classifica della Scarpa d'Oro, ha dato il là al poker del Borussia Dortmund che si è tolto lo sfizio di battere nel derby lo Schalke per 4 a 0. Hanno segnato anche il portoghese Guerreiro (doppietta) e il belga Thorgan Hazard. Il Borussia Dortmund ora è a un punto dal Bayern Monaco, che domenica sfiderà con l'Union Berlino.