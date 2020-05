Il tanto atteso giorno della ripartenza del calcio in Germania è arrivato. Dopo lo stop legato all'emergenza Coronavirus si torna in campo per la gioia degli appassionati che, pur non potendo seguire le partite allo stadio, potranno accomodarsi davanti alla tv. Di certo ci si troverà di fronte ad uno sport diverso, con giocatori e addetti ai lavori che dovranno osservare delle rigide regole di sicurezza per limitare al massimo il rischio di nuovi contagi. Un protocollo che riguarda anche i giornalisti: quelli di Sky Deutschland, l'emittente che possiede i diritti tv della Bundesliga, si sono adeguati alla situazione, presentandosi con tanto di mascherine e plastica sui microfoni.

Bundesliga, si torna in campo: giornalisti con mascherine e plastica sul microfono

Mascherine, palloni disinfettati, distanziamento in panchina ed esultanze con i gomiti. Questo è quello a cui ci dovremo abituare nel nuovo calcio, ripartito oggi con la Bundesliga. L'emergenza Coronavirus ha spinto anche i pochi giornalisti presenti all'interno degli impianti ad attenersi a questo rigido protocollo sanitario nel corso dei loro interventi. Gli inviati sul campo di Sky Deutschland oltre a sottoporsi alla misurazione della temperatura al momento dell'ingresso negli stadi, hanno dovuto rigorosamente mantenersi a distanza anche da calciatori e staff. Le interviste consentite sono state realizzate con l'ausilio di alcuni braccetti che hanno permesso di mantenere il microfono distante anche con l'ausilio di quelle che sono chiamate in gergo "canne da pesca".

Come racconteranno le partite di Bundesliga in diretta gli inviati

Gli inviati oltre ad indossare mascherine, alcune di queste anche personalizzate, hanno apposto uno speciale rivestimento di plastica sui loro microfoni. Si sono disposti poi in una delle tre aree in cui è stato suddiviso lo stadio, a loro riservata. Anche i colleghi in studio hanno dovuto osservare un rigido protocollo: oltre alla misurazione della temperatura, staff ridotto ai minimi termini e distanziamento sociale. Massima sicurezza dunque anche per chi ha un ruolo fondamentale nel racconto delle partite, che già non potranno contare sul fattore ambientale legato all'assenza dei tifosi.