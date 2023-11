Brighton-Arsenal U18 rinviata per un errore dell’autista: il pullman arriva nella città sbagliata L’Arsenal U18 non riesce a raggiungere lo stadio del Brighton per la sfida di campionato. La gara è stata rinviata perché l’autista del pullman che trasportava i giovani Gunners ha sbagliato strada finendo in un’altra città.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il campionato Under 18 inglese prevedeva nella giornata di ieri, sabato 4 novembre, la sfida tra Brighton e i pari età dell'Arsenal imbattuti nelle ultime tre partite, con due vittorie e un pareggio confermando quanto di buono stia facendo da allenatore Jack Wilshere. Peccato però che la partita contro i giovani del Brighton sia stata rinviata a data da destinarsi. Non per maltempo, come spesso accade in questi casi, ma per un errore clamoroso e insolito che ha fatto anche sorridere l'Inghilterra del calcio.

Il ‘Sun' mette in evidenza quanto accaduto nella giornata di ieri. In casa Brighton erano tutti in attesa di capire perché l'Arsenal stesse ritardando tanto il proprio arrivo. I Gunners non si sono visti né due ore prima della partita e né a ridosso del match. Un ritardo strano e che per certi versi aveva anche fatto preoccupare. Ma cosa è accaduto realmente? Chiedere all'autista del pullman che accompagnava la squadra il quale pare abbia sbagliato completamente strada arrivando nella città sbagliata.

il bus che trasportava i giovani Gunners ha dunque sbagliato meta. Inizialmente si pensava che i Gunners fossero arrivati a Bournemouth anziché a Brighton. Poi si è scoperto invece che in realtà l'autista avesse sbagliato l'uscita dall'autostrada giungendo a circa 90 km dalla destinazione reale. Disavventura e niente partita della nona giornata per l’Arsenal che a quel punto non poteva più tornare indietro e rinviare con così tante ore di distanza dall'orario iniziale la partita.

Leggi anche Il Liverpool batte il Bournemouth e ringrazia Radu: il portiere ex Inter combina un pasticcio

Il Brighton nel frattempo aveva atteso la squadra londinese fino alle 12:30 con l'arbitro che ha poi fischiato la fine di un match in realtà mai iniziato. L'Arsenal dovrebbe cavarsela con una multa ma avrà comunque la possibilità di ripetere la partita senza il rischio di dover ricevere la sanzione del ko a tavolino. Resta l'insolito motivo del rinvio che ha visto finire nel mirino della critica il povero autista del mezzo che dopo l'errore non è più riuscito a trovare la strada giusta per riportare l'Arsenal sul campo del Brighton.