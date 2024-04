Bournemouth e Crystal Palace fermano la partita per Dango: lezione esemplare di rispetto e fair play

video suggerito

La Premier League ha mostrato al mondo un grande segno di rispetto e di autentico fair play in occasione di Bournemouth-Crystal Palace, gara disputatasi martedì 2 aprile per la 31a di campionato, iniziata alle 20.45. Dopo un paio di minuti di gioco, non appena è arrivato il tramonto, il match è stato interrotto con l'accordo tra le due squadre per permettere a Dango, calciatore del Bournemouth, di andare in panchina per potersi idratare e mangiare nel pieno rispetto del Ramadan. Tutti i giocatori hanno rispettato il momento e non hanno ripeso il gioco finché il 22enne attaccante della squadra di casa non è ritornato in campo, riprendendo il match ad armi pari, 11 contro 11.

Una delle immagini più significative delle gare della 31a giornata in Premier League disputatesi martedì sera è avvenuta sicuramente durante la partita tra Bournemouth e Crystal Palace, quando verso il terzo minuto di gioco l'attaccante del Bournemouth Dango si è avvicinato alla panchina per qualche istante dove è stato assistito dal proprio staff per idratarsi e mangiare qualcosa. Nessun malore improvviso: l'attaccante ha approfittato del tramonto per interrompere la sua giornata di digiuno per il Ramadan.

La cosa curiosa è che la decisione di permettere a Dango di rifocillarsi, è stata rispettata da entrambe le squadre e il gioco è stato interrotto per aspettare che il giocatore del Bournemouth mangiasse e bevesse a bordo campo prima di riprendere la partita. Un atteggiamento di totale rispetto e di fair play che ha permesso al giocatore di riprendersi e di non lasciare momentaneamente la propria squadra in inferiorità numerica.

Nel frattempo il tecnico iberico dei padroni di casa, Iraola, ha approfittato della pausa di circa un minuto per dare ulteriori indicazioni ai suoi così come Glasner ai giocatori del Palace, sfruttando al meglio il significativo gesto di sportività mostrato dalle due squadre in campo. Alla fine il risultato ha sorriso ai padroni di casa che hanno vinto grazie al gol partita di Kluivert segnato al 79′, che ha permesso al Bournemouth di infilare il terzo successo consecutivo in campionato.