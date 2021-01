La Roma è al terzo posto nella classifica di Serie A e nonostante la brutta sconfitta nel derby contro la Lazio e il ko in Coppa Italia casalingo per mano dello Spezia, il suo è un campionato comunque positivo. Il club giallorosso ha però dovuto riscontrare diversi problemi sin dall'inizio della stagione. Prima la cessione di Dzeko alla Juventus ma mai avvenuta, poi il mancato arrivo di Milik con le famose visite mediche non superate e che di conseguenza hanno bloccato il trasferimento del bosniaco. Oggi i problemi proprio con il #9 giallorosso che sembra essere finito ai margini della rosa di Fonseca proprio a causa di un litigo con l'allenatore portoghese.

Tra i due litiganti il terzo gode, è proprio il caso di dirlo. Milik è stato fermo i primi 6 mesi del campionato, bloccato dal Napoli per via della famosa questione relativa al rinnovo del contratto con il club di De Laurentiis, mentre Dzeko rischia di fare altrettanto per i restanti che concluderanno la stagione. E a beneficiare sarà proprio Borja Mayoral. L'uomo a sorpresa, arrivato dal Real Madrid tra lo scetticismo generale, proprio per svolgere il ruolo di vice Dzeko, e che oggi si ritrova titolare nella Roma in Serie A. Segna tanto e fa anche gol belli, come dimostrato con quella prodezza a Crotone. E Fonseca è molto felice della sua crescita.

Tra Dzeko e Milik, la Roma ha scelto Borja Mayoral

Il nome di Borja Mayoral è stato a lungo segnato sul taccuino dei dirigenti giallorossi in piena crisi societaria in estate per via dell'avvicendamento tra Pallotta e Friedkin. Ma le operazioni di mercato che si dovevano portare a compimento, erano la priorità. E così, dopo un lungo tira e molla in cui anche Zinedine Zidane era indeciso se cedere oppure no il giocatore, lo spagnolo è approdato a Roma. Borja Mayoral è arrivato in giallorosso in prestito biennale: i capitolini potranno riscattare il giocatore nel 2021 per 15 milioni e nel 2022 per 20 milioni. Il caso poi di una futura cessione, il Real Madrid avrà 48 ore di tempo per pareggiare l'offerta e riportarlo in Spagna. Classe 1997, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, aveva fatto il suo esordio in prima squadra a 18 anni prima di collezionare poi 33 presenze e 7 gol.

Dopo i prestiti al Wolfsburg e al Levante, Roma rappresenta la sua prima vera grande occasione. Borja Mayoral ha giocato complessivamente 22 partite con la Roma segnando 5 reti in campionato e 3 in Europa League per un totale di 8. In Serie A segna un gol ogni 79′, una media addirittura migliore di quella di Cristiano Ronaldo e terzo solo dietro a Muriel e Ibrahimovic. Mayoral dalla sua, ha però il fatto di aver realizzato più del doppio dei gol in media rispetto a Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco infatti mette a segno un gol ogni 168′ per un totale di 7 marcature in campionato e 1 in Europa League, praticamene le stesse dello spagnolo che ora rischia di essere la prima scelta di Fonseca.