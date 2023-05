Baschirotto convocato da Mancini per l’Italia con una strana telefonata: “Che figura” La telefonata di Mancini a Baschirotto per annunciargli la convocazione con l’Italia è stata a dir poco comica. Il Ct azzurro ha chiamato il difensore del Lecce durante i festeggiamenti per la salvezza, lui non lo riconosce: “Mister chi?”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Federico Baschirotto è stata la grande novità emersa dalla lista convocati diramata dal Ct Roberto Mancini per le gare dell'Italia valide per la Nations League. Il difensore del Lecce, fresco di salvezza aritmetica con una giornata d'anticipo dopo la gara col Monza e il rigore al 100′ di Colombo, è stato uno dei simboli della squadra salentina. La sua storia, la tenacia e la caparbietà di essere sempre l'ultimo a mollare in campo alla fine hanno premiato il giocatore che ha ricevuto personalmente da Mancini la telefonata.

L’esultanza di Baschirotto dopo uno dei suoi gol col Lecce.

È stato lo stesso Baschirotto, attraverso un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, a raccontare i retroscena di quel momento. Quella per Baschirotto è stata la prima ufficiale dopo la chiamata per lo stage a dicembre 2022. Il centrale dei giallorossi ha raccontato proprio il momento in cui ha appreso della chiamata in Nazionale: "Dopo la salvezza con il Lecce, giocando a Monza ci siamo fermati a Milano per festeggiare – ha raccontato – Ieri a pranzo avevo fissato con il mio procuratore. Mentre uscivo da un negozio, verso ora di pranzo, sento vibrare il telefono".

Era appunto Mancini che cercava insistentemente di telefonarlo: "Guardo ed era un numero che non avevo in rubrica – spiega – Mi stavano chiamando in tanti per congratularsi per la permanenza in A, poteva essere pure la Tim… mentre fisso lo schermo, la chiamata finisce". Baschirotto non bada molto a quella telefonata finita nel nulla: "Penso: ‘Vabbè, se è qualcosa di importante mi richiameranno’". Quel qualcuno infatti richiamerà e per fortuna questa volta il telefono del difensore del Lecce riceve senza problemi la telefonata: "Dopo due minuti, sempre lo stesso numero che mi chiama. Rispondo: ‘Pronto Baschi, sono il mister’. Vuoto totale: la voce di Baroni la so riconoscere, la sento ogni giorno! Poteva essere qualche vecchio allenatore che voleva complimentarsi".

Baschirotto esplode di gioia al gol salvezza del Lecce.

Baschirotto resta stupito, forse pensava fosse qualche suo tecnico avuto in passato voglioso di mettersi in contatto con lui per complimentarsi della salvezza ottenuta: "Gli chiedo: ‘Mister chi?’. Risponde: ‘Sono mister Mancini’". A quel punto i pensieri di Baschirotto si annebbiano e il giocatore evidentemente non crede alle sue orecchie: "Oddio mister… salve… scusi’. Mi dice: ‘Voglio farti i complimenti per la salvezza che avete conquistato e dirti che ti ho convocato per il pre-raduno della Nations League". Al difensore del Lecce sarà venuta a mancare la voce in quel momento. Vestire la maglia azzurra è sempre stato uno dei suoi più grandi obiettivi di vita, probabilmente il sogno da bambino di tutti: "Vorrei sapere se sei disponibile per venire’. Io? Disponibile? Ditemi dove e quando, vado anche a piedi!".