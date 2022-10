Antony maltrattato per la sua skill inutile, un Paese intero insorge: Neymar ci mette la faccia Lo Spin di Antony nell’ultima uscita con il Manchester United ha scatenato polemiche a non finire, dividendo il mondo del calcio.

A cura di Marco Beltrami

Quanto accaduto nell'ultimo match di Europa League tra il Manchester United del ritrovato Cristiano Ronaldo e lo Sheriff sta facendo discutere a lungo. Sull'asse Europa-Brasile si chiacchiera e non poco di quello che potrebbe essere definito come il "caso Antony", ovvero le feroci critiche in terra inglese all'esterno offensivo brasiliano per la sua skill, del tutto inutile e fine a se stessa. Una giocata che ha fatto infuriare ten Hag che ha lasciato negli spogliatoi all’intervallo il calciatore arrivato all’Old Trafford per 95 milioni.

In Inghilterra Antony è finito nella bufera, soprattutto per le critiche pesantissime delle grandi glorie del calcio d’oltremanica che hanno riservato parole tutt’altro che leggere al brasiliano per lo “spin”, ovvero doppia rotazione di 360° con il pallone sotto lo scarpino, suo marchio di fabbrica. Basti pensare che Scholes, ex Red Devils e nazionale inglese, ha definito l’ex Ajax un clown, spiegando che se ci fosse stato lui al posto dell’avversario le cose sarebbero finite molto male dopo quella giocata "imbarazzante".

Insomma, Antony è finito sul banco degli imputati per quell’azione che lo ha reso famoso e che spesso e volentieri ha ostentato in carriera. Tutto perché questa volta non c’era alcuna necessità di fare una skill del genere, visto che non è servita assolutamente a niente, ma si è rivelata quasi controproducente avendo poi il brasiliano fallito un passaggio.

Ten Hag dal canto suo ha provato a fare il pompiere, gettando acqua sul fuoco e spiegando che vuole molto di più da Antony: “Non ho problemi con i trucchetti, l’importante è che siano funzionali”. Il diretto interessato però si è affidato ai social e nelle sue stories ha spiegato come quella skill faccia parte proprio del suo essere brasiliano, con le finte e le giocate spettacolari dunque nel DNA verdeoro: "Siamo conosciuti per la nostra arte e non smetterò di fare ciò che mi ha portato dove sono!".

Neymar sostiene Antony sui social

Insomma una “lotta ideologica” quasi, con tanti brasiliani che si sono schierati dalla parte di Antony, che ha condiviso i messaggi di solidarietà ricevuti. Tutti hanno voluto difendere il modo di giocare sudamericano, tutto improntato anche al divertimento e allo spettacolo. Tra le tante prese di posizione anche quella di Neymar che ancora una volta ha voluto alzare la voce, proprio lui che un po’ di tempo fa fu criticato e non poco per le sue esultanze considerate “irrispettose”. L’attaccante del PSG ha voluto difendere lo spirito brasiliano, invitando Antony a non mollare: “Continua così, non cambiare nulla! Provaci ragazzo! Audacia e gioia".