Antony mostra la sua skill preferita ma il risultato è patetico: punito nello spogliatoio Nella vittoria del Manchester United contro lo Sheriff in Europa League, critiche feroci per Antony autore di una skill assolutamente inutile.

A cura di Marco Beltrami

Anche in una serata in cui tutto sembrava essere andato per il verso giusto in casa Manchester United, non poteva mancare una nota stonata. All'Old Trafford la squadra di ten Hag ha battuto lo Sheriff Tiraspol 3-0 e ha ritrovato anche Cristiano Ronaldo tornato al gol dopo le bizze dei giorni scorsi. A far arrabbiare però allenatore, tifosi e opinionisti ci ha pensato quello che è stato senza dubbio il colpo del mercato estivo dei Red Devils, ovvero Antony.

L’esterno offensivo arrivato proprio allo scadere dell’ultima sessione di trattative dall’Ajax per circa 95 milioni dopo un ottimo avvio di esperienza al Manchester United si è un po’ perso per strada. Ten Hag lo ha schierato dal 1’ contro lo Sheriff nella speranza di poter contare sui suoi guizzi e sulla sua imprevedibilità. Purtroppo però nel match europeo, si è visto solo il lato peggiore del sudamericano, quello per cui in passato è stato spesso e volentieri criticato.

Tutto può essere sintetizzato da quanto accaduto al 37′ del primo tempo con la sfida ancora in bilico e sul punteggio di 0-0. Dopo aver ricevuto un pallone sulla fascia, Antony si è reso protagonista di una giocata tanto assurda, quanto inutile che non è passata inosservata. Fermo sul posto e palla al piede, il brasiliano ha effettuato una rotazione su se stesso di 360° per due volte.

Un'azione assolutamente senza senso, che non è servita nemmeno a destabilizzare alcun avversario. Come se non bastasse poi Antony, ha anche spedito il pallone fuori sotto gli occhi di un incredulo ten Hag che ha scosso la testa in panchina. Non è la prima volta che il calciatore mette in mostra questo tipo di skill, che è una delle sue preferite. "Spin", questo il nome della giocata che ormai per i sostenitori dell'Ajax era diventata una sorta di classico.

Per questo Antony all'intervallo è rimasto negli spogliatoi, con l'allenatore arrabbiato per il suo modo di giocare tutt'altro che concreto. Punizione inevitabile per il funambolo sudamericano, reo di aver decisamente esagerato. Stuzzicato nel post-partita sulla prestazione dell'ex Ajax, il manager è stato perentorio: "Dovrò correggere queste sue giocate". Se il tecnico si è mostrato comunque diplomatico, rimandando il discorso all'interno degli spogliatoi, le grandi glorie del calcio inglese non hanno certo usato il fioretto.

La bandiera del Manchester United e della nazionale inglese Paul Scholes a BT Sport è sembrato sconcertato da quanto visto: "Se fossi stato il suo avversario avrei saputo cosa fare con lui. Non so cosa sta combinando. Non ha superato nessuno, non sta divertendo nessuno. È 0-0 e poi calcia fuori la palla, ma gioca in questo modo. Ho visto farlo diverse volte con l'Ajax, penso che bisogna che venga messo fuori combattimento". L'attuale opinionista ha poi rincarato la dose: "Fa qualcosa per qualcuno o per se stesso? Mi piace vedere abilità e intrattenimento, ma non sono questo. Questo è solo fare il clown. È ridicolo, basta vedere la reazione dell'allenatore".

Più pacato, ma altrettanto critico l'altro ex nazionale inglese Hargreaves totalmente d'accordo con Scholes: "Se hai intenzione di farlo, non lo fai davvero. Non lo fai nemmeno quando sei sul tre o quattro a zero. Devi mostrare rispetto per l'altra squadra. A volte i giocatori vogliono mostrare le loro abilità. Devi essere funzionale con il gioco e lui non lo era. Non credo aiuti il Manchester United".