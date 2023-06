Ancelotti non riesce a trattenersi e perde la sobrietà in conferenza, colpa del calciomercato Carlo Ancelotti protagonista di un curioso momento durante la conferenza stampa del Real Madrid. L’allenatore scatenato di fronte alle domande di mercato.

A cura di Marco Beltrami

Carlo Ancelotti si prepara a chiudere la stagione con il Real Madrid. L'allenatore dopo l'eliminazione in Champions per mano del Manchester City è stato oggetto di critiche anche pesanti da parte della stampa, e non sono mancate anche indiscrezioni su un possibile addio. Indiscrezioni che riguardano anche il mercato e la possibile metamorfosi dell'attacco delle merengues. Su questo in conferenza stampa è stato stuzzicato il mister italiano.

Raramente Ancelotti si è lasciato andare così in conferenza stampa. L'allenatore del Real Madrid probabilmente non si aspettava che tra le prime domande, arrivasse quella sulle future scelte in sede di trattative. D'altronde negli ultimi giorni si è parlato tanto del possibile addio di Benzema, finito nel mirino dell'Al Ittihad. Un'eventuale cessione rappresenterebbe una rivoluzione per la formazione spagnola che dopo anni si ritroverebbe a fare a meno del proprio totem in avanti.

Come rimpiazzarlo? Anche in questo caso non mancano le indiscrezioni sui possibili sostituti. Tra questi c'è anche Harry Kane, del Tottenham. Per acquistare il bomber della nazionale inglese ci vorrebbe un'offerta eccezionale da almeno 100 milioni di euro. Proprio questi rumours sono finiti anche nella sala stampa del Real Madrid, con Carlo Ancelotti che si è ritrovato a fare i conti con il mercato inizialmente piuttosto che l'Athletic Bilbao ultimo avversario della stagione in Liga.

Di fronte alla domanda diretta su Kane, ecco che Ancelotti ha avuto una reazione inaspettata e particolare. Prima è scoppiato a ridere e poi si è portato una mano sulla fronte "Carletto" che recuperata la sobrietà ha spiegato: "Sei molto interessato a quello che accadrà la prossima stagione, ma non parlerò del futuro della squadra".

In merito a Harry Kane, impossibile non riconoscere il valore di quello che è uno dei migliori bomber del mondo: "Kane è un grande giocatore, ma appartiene al Tottenham e dobbiamo rispettare… lui e il club". Discorso chiuso, ma quelle risate… Su Benzema invece Ancelotti è stato più diretto: "Karim un anno di contratto; non abbiamo dubbi". Il caso è chiuso? Per ora