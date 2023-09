Amrabat fa il suo esordio al Manchester United da terzino: “Se serve gioco anche in porta” Nella sua prima partita da titolare al Manchester United Amrabat è stato schierato come terzino: una mossa vincente per ten Hag che non rappresenta una vera novità nella carriera del marocchino.

A cura di Ada Cotugno

L'infortunio alla schiena lo ha costretto ad attendere qualche settimana in più, ma anche per Sofyan Amrabat è arrivato il momento del debutto come titolare nel Manchester United: il centrocampista, arrivato in prestito dalla Fiorentina, è stato schierato dal 1′ in coppa contro il Crystal Palace in un ruolo quasi inedito.

L'esperimento è partito da ten Hag che nel suo 4-2-3-1 lo ha utilizzato come terzino sinistro. Non è la collocazione tattica con la quale siamo stati abituati da sempre a vederlo nella sua esperienza in Italia, ma è di sicuro una reminiscenza dei tempi in Olanda.

Con la maglia dello United è partito proprio dalla corsia di sinistra, per poi accentrarsi a centrocampo nella fase di possesso del pallone così da dare al resto della squadra più alternative per avanzare. Una mossa riuscita, vista la vittoria per 3-0 e l'ottima prestazione offerta dal marocchino che è stato votato come uno dei migliori in campo.

La notizia è sicuramente positiva per il club inglese, visto il momento non facile che sta attraversando, e ritrovarsi in rosa una risorsa così preziosa – e a questo punto anche poliedrica – è un asso nella manica che potrebbe permettere all'allenatore di cambiare marcia anche in campionato e scalare la classifica.

La predisposizione al sacrificio di Amrabat è tutta nella sua intervista a Sky al termine della partita: "Ho detto all'allenatore ‘Gioco dove hai bisogno di me'. Se avrà bisogno di me come portiere giocherò anche lì, dove posso aiutare la squadra. Oggi ero terzino sinistro, ma ho giocato anche a centrocampo, è stato bello".

Il centrocampista ha accennato anche al nuovo ruolo: "Ovviamente non sono un terzino sinistro tradizionale, quindi cerco di dare alla squadra opzioni extra. Ma gioco dove serve all'allenatore. Certo, sono un centrocampista e preferisco giocare a centrocampo, ma gioco dove serve”.

Vedere Amrabat terzino non è una clamorosa novità per chi lo segue da tempo: il marocchino in carriera è stato schierato come esterno nella difesa a 4 (sia a destra che a sinistra) per dieci volte durante la sua esperienza al Feyenoord, dei casi isolati ma che creano un precedente in questo senso. La sua fortuna poi è stata a centrocampo, ma la mossa di ten Hag ripercorre i suoi tempi olandesi, rappresentando una quasi novità tattica che potrebbe permettergli di fare uno step in più in questa nuova avventura inglese.