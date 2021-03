Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina. Il tecnico livornese, dopo l'esperienza alla Juventus terminata nell'estate del 2019, potrebbe presto iniziare una nuova avventura. A rivelare questo retroscena è Giovanni Galeone, ex allenatore ma anche amico dello stesso Allegri che in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro dell'ex tecnico bianconero: "Ha detto di no prima al Psg e al Chelsea, e dopo anche ad Arsenal e Atletico Madrid". Galeone ha spiegato però anche i motivi che hanno portato Allegri a compiere un determinato tipo di scelta.

"Ha avuto problemi con la mamma – ha rivelato – ma ora rientrerà ad allenare perché ha voglia di farlo". L'80enne ex tecnico napoletano, che nella sua carriera ha anche allenato Pescara, Perugia e Udinese ha parlato di Allegri come uno dei migliori a sapere leggere le partite: "È vero che ha tanti collaboratori ma è un tecnico che riesce a gestire la squadra in un certo modo". Ovviamente tutti sono curiosi di sapere dovrà andare ad allenare l'ex Juventus che in questi anni non ha mai rivelato ufficialmente le sue intenzioni. A settembre si è parlato con insistenza anche della Roma con Paratici come direttore sportivo dei giallorossi.

Massimiliano Allegri si era separato dalla Juventus al termine della stagione 2018/2019 prima di lasciare lo scettro dei campioni d'Italia nelle mani di Maurizio Sarri. Il tecnico livornese, nel corso dell'ultima sessione di mercato, era stato visto in compagnia del ds della Roma Tiago Pinto. Un indizio per il futuro? Questo non è ancora chiaro, ma le parole di Galeone lasciano presagire come Allegri sia ormai pronto a tornare in panchina.

Nel corso dell'intervista si è parlato anche della possibilità di vedere l'ex Juventus sulla panchina del Napoli: "Si che qualche volta si sono sentiti con De Laurentiis – ha detto Galeone – c'è stima reciproca fra loro e sarebbe una grande idea avere Benitez come direttore tecnico o generale". L'intenzione di Allegri resta comunque molto chiara e Galeone di certo non si risparmia dal pronunciarla: "Max vuole tornare su una panchina importante".