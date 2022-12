Aguero ci ripensa e torna a giocare, l’annuncio a sorpresa: il Kun indosserà di nuovo le scarpette Il Kun Aguero tornerà a giocare a calcio nel torneo ideato da Gerard Piqué e per la squadra che presiede, il Kunisports.

Si torna in campo. Sergio Agüero tornerà a vestire gli scarpini nella lega semi-professionale denominata Kings League, il nuovo torneo organizzato da Gerard Piqué. Il Kun ha sorpreso tutti con il suo annuncio, visto che il 15 dicembre 2021 diede a tutti la notizia del suo addio al calcio a seguito di un'aritmia cardiaca. Due mesi prima l'attaccante argentino era stato protagonista di un episodio che aveva messo tutti in guardia durante la gara del Barcellona contro l' Osasuna. Poi la brutta notizia.

Da allora l'ex attaccante si è mosso su altri progetti: il suo team di gaming Krü Esports, le sue trasmissioni su Twitch e l'ESPN Watch Party che ha realizzato per Star+. Nonostante lo stop forzato alla sua carriera da giocatore, l'ex Independiente, Atlético Madrid, Manchester City e Barcellona non si è mai allontanato dal campo di calcio e ha seguito da molto vicino il percorso vittorioso della sua nazionale ai Mondiali del 2022 in Qatar: era lo stesso gruppo con cui lo stesso Aguero aveva trionfato in Copa America nel 2021.

Cos'è la Kings League? È un torneo che si preannuncia come uno dei più grandi eventi nella storia di Twitch. La competizione sarà composta da 12 squadre composte da 10 giocatori ciascuna, dato che le partite saranno 7 contro 7. Ogni squadra è presieduta da un famoso streamer o ex calciatore, che prenderà tutte le decisioni riguardanti il ​​proprio club. Il miglior cannoniere straniero nella storia della Premier League tornerà in campo con una squadra tutta sua, il Kunisports.

Agüero e l'allenatore Martín Posse, ex attaccante del Vélez e dell'Espanyol, hanno mostrato la maglia della squadra, che combina rosa e nero a strisce verticali. L'annuncio ha suscitato l'applauso di tutti i presenti: "Il giocatore numero 12 sarà Kun Agüero".

Lo stesso calciatore : "Sono molto contento. In alcune o più partite sarò lì per essere d'aiuto. Devo riprendermi da un problema al polpaccio, ma ho già fatto la fisioterapia e mi sto preparando fisicamente”.

Kun ha annunciato che vuole portare altri ex calciatori nel roster: "Abbiamo scelto un solo attaccante perché sappiamo che possiamo avere ottimi attaccanti come giocatore 12. Voglio dire ai ragazzi che condivideranno il campo con ottimi giocatori. Non dirò chi sono, ma garantisco che lotteremo per vincere".

