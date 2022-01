Adani senza barba dopo 10 anni: svelata la promessa fatta alla mamma prima che morisse Un commovente post di Lele Adani su Instagram riavvolge il nastro al 2 gennaio 2012: era al capezzale della madre morente, le fece una promessa.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi Lele Adani ha stupito tutti i suoi followers su Instagram, postando una propria foto in bianco e nero. Un primissimo piano in cui si nota immediatamente l'assenza della barba, tratto riconoscibile dell'opinionista RAI da parecchi anni. Da 10 anni, esattamente. L'ultima volta che se l'era fatta era il 2 gennaio 2012, un giorno che Adani non dimenticherà per tutta la vita.

Immaginare la voce dell'ex difensore emiliano e le sue frasi appassionate – diventate tormentoni, come ‘madre de dios' o ‘garra charrua' – senza quel volto incorniciato dalla barba fa strano, ma da oggi dovremo abituarci. È lo stesso Adani a raccontare con un post commovente perché ha deciso soltanto adesso di mostrare il suo viso così, è una promessa fatta alla mamma in punto di morte: "Dieci anni fa ti feci una promessa, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina. Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto. In realtà dicevano tutto. Avevamo passato l'ultimo Natale insieme, sapevo che avevi solo poche ore. Eri pronta a concedere il tuo ultimo gesto d'amore".

Adani era al capezzale della madre, successe qualcosa: "Un sussulto, un movimento. Il tuo braccio che si alza, la tua mano che si appoggia sulla mia guancia liscia, pulita. L'accarezzi tre volte. Dal tuo labiale leggo: ‘il mio Dani, il mio Dani, il mio Dani'. Poi, stanca, ti rimetti a riposare. Dormi. L'avresti fatto per sempre".

"In quel momento ti feci una promessa, il nostro patto segreto: nessuno avrebbe più accarezzato il mio viso per i successivi dieci anni. La mia barba avrebbe isolato, conservato, protetto il tuo ultimo tocco d'amore – continua Adani con parole toccanti – Oggi confesso a tutti il nostro patto, scopro il mio viso, dieci anni esatti dopo. Questo non è bastato per attenuare il dolore che ho sentito e sento ogni giorno. Non è possibile colmare la tua mancanza, ma grazie all'amore posso sentirti dentro ogni istante e trovarti in tutte le cose. Posso parlare con te sempre, ogni giorno, ma oggi volevo solo dirti una cosa: ‘Promessa mantenuta Mami' ".