Abraham senza limiti in giallorosso: “Si definisce il Dio della Roma, Tammy Totti”

A cura di Marco Beltrami

Se c'è un giocatore che sta vivendo un momento magico, quello è Tammy Abraham. Il centravanti inglese sembra essersi ambientato benissimo in Italia e nella Roma, e alla corte di Mourinho ha ritrovato la continuità e lo smalto dei tempi migliori. Non è un caso che il suo nome sia tornato nella lista dei convocati del ct inglese Southgate, che non si è lasciato scappare la possibilità di poter contare su un centravanti sia forte fisicamente che tecnico. E proprio dal ritiro della nazionale arrivano indicazioni importanti sullo stato d'animo dell'ex Chelsea.

I 4 gol e i 3 assist, tra campionato e Conference League in questo primo scorcio di esperienza con la Roma confermano che Tammy Abraham si è integrato benissimo in giallorosso. Oltre a lavorare per la squadra, il bomber si è rivelato una minaccia costante per le difese. Una risorsa importante per Mourinho che alla ripresa potrà fare affidamento nel big match in casa della Juventus, su un ragazzo galvanizzato anche dal ritorno in nazionale. Il commissario tecnico dell'Inghilterra Southgate potrebbe concedergli spazio in occasione della sfida contro Andorra, una chance preziosa contro un avversario tutt'altro che irresistibile anche per timbrare il cartellino del gol.

Nel frattempo il morale è alle stelle, e a confermarlo ci ha pensato il suo compagno di nazionale Declan Rice. Il centrocampista in occasione di un video durante una sessione di allenamento, ha scherzato sul momento d'oro del centravanti ex Chelsea: "Si definisce già il Dio della Roma! Il nuovo compagno di Totti. Tammy Totti". E qualcuno a Roma potrebbe accusare il calciatore del West Ham di "lesa maestà" per aver accostato Abraham al nome dell'"ottavo Re di Roma".