18 gol con undici marcatori diversi in cinque partite per l’Inter: Simone Inzaghi svela il segreto L’Inter ospita l’Atalanta in uno dei big match della sesta giornata della Serie A 2021-2022. La squadra di Simone Inzaghi è seconda in classifica e viene dalla bella vittoria di Firenze ma c’è una statistica che brilla in questa prima fase di stagione: sono i 18 gol con undici marcatori diversi in cinque giornate di campionato e il tecnico svela il suo segreto.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter si appresta ad affrontare una gara difficilissima nell'anticipo della sesta giornata di Serie A 2021-2022: i ragazzi di Simone Inzaghi ospiteranno l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in un match ad altissima tensione a San Siro. I campioni d'Italia in caria ha dato risposte positive nella trasferta di Firenze e si prepara ad affrontare la Dea prima del viaggio in Ucraina per il secondo match dei gironi di Champions League contro lo Shakthar Donetsk di De Zerbi. L'allenatore dei nerazzurri ha parlato ai microfoni di Inter TV della squadra orobica: "Vincere a Firenze è stato importante. Nonostante la sofferenza nella prima mezzora, siamo rimasti lucidi. Ho visto una grande reazione, da squadra importante, su un campo difficile. Domani ci aspetta un'altra gara altrettanto impegnativa. L'Atalanta è un'ottima squadra che non ti regala nulla. Noi dovremo essere bravi a fare altrettanto. La fame e la cattiveria faranno sicuramente la differenza".

In merito alle scelte di formazione Inzaghi non si è sbottonato ("Abbiamo ancora una seduta di allenamento importante, vedrò le condizioni generali della squadra e poi deciderò con calma la formazione") e sulle tante opzioni offensive a sua disposizione ha dichiarato: "Cerchiamo di preparare tante cose, ho avuto la fortuna di trovare una squadra già ottimamente allenata e che mi ha dato grande disponibilità. Cerchiamo di dare idee per far evolvere il gruppo".

L'Inter ha segnato 18 gol con undici marcatori diversi in cinque giornate di campionato e Simone Inzaghi ha svelato il segreto della sua squadra in questa prima parte di stagione: "Mi fa piacere, cerco di coinvolgere tutti. Ho la fortuna di avere ottimi giocatori che si fanno sempre trovare pronti. I titolari sono sempre meno con le cinque sostituzioni e tutti danno davvero ottimo segnali".