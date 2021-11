Zion Williamson è sovrappeso: superati i 136 chili, i Pelicans sono preoccupati Un video ripreso direttamente dal riscaldamento del giocatore prima della sfida contro i New York Knicks, prima apparizione in abbigliamento sportivo e non in borghese di Zion, ha fugato ogni dubbio: la prima scelta 2019 è ben lontano dalla sua migliore forma fisica. I Pelicans, a breve, saranno chiamati a prendere una decisione difficile sul suo contratto.

A cura di Luca Mazzella

Il media-day aveva lasciato intravedere qualcosa, ma i video usciti nelle ultime ore hanno rotto ogni indugio: Zion Williamson è sovrappeso. Il numero 1 dei New Orleans Pelicans, ai box per un infortunio al piede destro che lo ha costretto e lo costringe tutt'ora ai box da inizio stagione, preoccupa non poco i tifosi di NOLA e chi in generale si attende da lui ascesa e dominio degne dei più grandi giocatori NBA. Nella partita tra Knicks e Pelicans di sabato notte Zion ha fatto per la prima volta in stagione una parte di riscaldamento con la squadra, senza palla, in pochi minuti che non sono passati inosservati agli occhi più attenti e che hanno inequivocabilmente mostrato quanto fondate siano le preoccupazioni che un po' tutti gli addetti ai lavori NBA nutrono sulla sua forma fisica dal giorno dell'ingresso nella lega. E soprattutto, quanto questo possa avere conseguenze serie sulla tenuta delle articolazioni e su potenziali infortuni.

Già negli scorsi giorni era emerso un rumor, riportato da Jake Fischer di Bleacher Report, secondo cui Zion avrebbe superato i 136 chili durante la off-season, complice l'impossibilità di allenarsi con costanza e al massimo livello sia individualmente che con la squadra. L'infortunio annunciato solo a ridosso del via della regular season ha inoltre alimentato tanti dubbi sulla gestione del suo totale recupero e su quello che di fatto è stato un problema fisico abilmente nascosto dai Pelicans nei mesi estivi ma certamente datato, vista la necessità di ricorrere ai ferri.

Una decisione importante da prendere

Proprio in queste ore è atteso l'ennesimo responso sullo stato del recupero fisico dall'operazione al piede, che potrebbe dare l'ok definitivo al giocatore per i primi reali carichi e, si spera, la possibilità di allenarsi anche solo in parte con il resto del gruppo nel giro di poche settimane, per riprendere lo smalto fisico che sembra lontano anni luce da quello mostrato nei suoi giorni migliori dello scorso anno. Con una difficile decisione all'orizzonte (i Pelicans nei prossimi mesi saranno chiamati ad offrirgli l'estensione contrattuale come toccherà a tutta la rookie class 2019, ma soprattutto dovranno allestire un roster realmente competitivo per giocare almeno i playoffs) un recupero da seguire con estrema attenzione. Ulteriori problemi fisici metterebbero, su franchigia e giocatore, enorme pressione in vista del possibile nuovo accordo contrattuale. Che Zion però deve guadagnarsi, alle cifre che saranno ovviamente offerte a un giocatore del suo status, recuperando in fretta la forma dei giorni migliori.