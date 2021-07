Zach LaVine è in isolamento e non parte per Tokyo: preoccupazione nel Team USA per il Covid-19 Dopo Bradley Beal, la nazionale di basket degli Stati Uniti perde un altro pezzo a causa del Covid-19. La USA Basketball ha comunicato poche ore fa che Zach LaVine non è partito per Tokyo con i compagni perché è in isolamento: Gregg Popovich spera di poterlo avere a disposizione entro la gara contro la Francia di domenica.

A cura di Vito Lamorte

Non sembra essere molta tranquillità nel Team USA impegnato nel torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un'altra defezione ha colpito il roaster che sarà guidato da Gregg Popovich in vista della sfida d'esordio contro la Francia, e così la squadra americana è stata costretta a imbarcarsi per il Giappone con otto atleti. Si attendono gli arrivi di Devin Booker, Jrue Holiday e Khris Middleton, che sono impegnati con le Finals NBA, ma a preoccupare però lo staff medico è il contagio da Covid-19: nell’ultima settimana è risultato positivo Bradley Beal, che ha costretto Jerami Grant a all'isolamento per quattro giorni, e nelle ultime ore è giunta la notizia che anche Zach LaVine è in quarantena e ha dovuto a rimandare la sua partenza per il Giappone. A comunicarlo è stata la USA Basketball con un post sui social: "Zach LaVine è stato sottoposto ai protocolli di salute e sicurezza di USA Basketball e oggi non viaggerà con la squadra a Tokyo. Speriamo che Zach possa unirsi al team a Tokyo alla fine di questa settimana". Chiaramente, per motivi di privacy, non si sa se è finito in isolamento perché a stretto contatto con un positivo o se lui stesso infettato dal Coronavirus.

La rappresentativa americana spera di avere a disposizione il giocatore dei Chicago Bulls entro il weekend, ma al momento l’ipotesi più accreditata è che coach Popovich dovrà fare a meno di uno dei titolari del Team USA. Nelle gare amichevoli giocate per preparare le Olimpiadi, LaVine è stato il terzo miglior realizzatore di squadra alle spalle di Kevin Durant e Damian Lillard.