Wembanyama preso d’assalto dai tifosi a New York: “Non so come sapessero su quale volo mi trovavo” Wembanyama è il rookie più atteso in NBA: è sbarcato per la prima volta negli Stati Uniti e i tifosi lo hanno accolto con un bagno di folla prima ancora di vederlo esordire nella nuova lega.

A cura di Ada Cotugno

Victor Wembanyama è già una vera star negli Stati Uniti: il francese è il rookie con le aspettative più alte dai tempi di LeBron James e i tifosi hanno deciso di accoglierlo nella NBA con un vero bagno di folla all'aeroporto che lo ha lasciato senza parole.

Il profilo ufficiale della NBA ha seguito il suo arrivo a New York, dove il giocatore non si aspettava assolutamente di trovare così tanta gente ad accoglierlo. Wembanyama è rimasto attonito per l'accoglienza da vera stella, nonostante non abbia ancora esordito negli USA. Da quelle parti però il suo nome è conosciuto da diverso tempo e le sue gesta in Francia non hanno fatto altro che fomentare i tifosi che non vedono l'ora di ammirarlo in azione.

Dopo aver perso la finale con i suoi Metropolitans 92 contro il Monaco, il giocatore ha deciso di sbarcare nella lega più prestigiosa del mondo per consacrarsi definitivamente come uno dei grandi talenti del basket mondiale e, a quanto pare, la sua fama già lo precede nonostante abbia appena 19 anni.

Il francese sarà il primo nome chiamato nella notte del Draft e a partire dalla prossima stagione si aggregherà (con altissime probabilità) ai San Antonio Spurs, la prima franchigia a poter scegliere. E di sicuro non si faranno sfuggire l'occasione di portare in gruppo un vero e proprio talento generazionale, destinato a segnare un'epoca in NBA.

Intanto i tifosi lo hanno fatto già sentire a casa assediandolo all'aeroporto. "Non so come sapessero su quale volo mi trovavo, ma è divertente, diverso, sapere che hai un tale impatto sulle persone", ha commentato divertito Wembanyama che è stato letteralmente travolto dai fan che gli hanno fatto firmare qualsiasi tipo di gadget, compresa una maglia della sua futura squadra.

Dall'alto dei suoi 2 metri e 19 centimetri il giovane francese si è chinato per accontentare ognuno dei presenti, dispensando saluti, sorrisi e centinaia di autografi nella sua prima uscita statunitense.