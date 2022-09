Virtus Bologna-Dinamo Sassari sarà la finale di Supercoppa Italiana basket 2022 Virtus Bologna-Dinamo Sassari sarà la finale di Supercoppa Italiana di basket del 2022. Si giocherà domani 29 settembre 2022 al PalaLeonessa di Brescia.

A cura di Vito Lamorte

Saranno Virtus Bologna e Dinamo Sassari a giocarsi la finale di Supercoppa Italiana di basket del 2022. La squadra di Sergio Scariolo ha battuto quella di Ettore Messina per 72 a 64 e si è qualificata per l'ultimo atto del torneo nazionale che si sta giocando al PalaLeonessa di Brescia. Domani alle ore 20.45 verrà assegnato il primo titolo stagionale.

Ojeleye (17 punti), Mickey (13) e Cordinier (12) sono stati i protagonisti della vittoria delle ‘V Nere': ora i bianconeri proveranno così a confermare il titolo vinto lo scorso anno. All’Olimpia Milano non sono bastati i 19 punti di irriducibile Devon Hall. I meneghini, escluso Hall, hanno messo insieme percentuali pessime di tiro e hanno perso troppi palloni, così la Virtus Bologna ne ha approfittato per restare sempre a contatto e ha trovato le giocate decisive con Ojeleye nel supplementare per prendersi la finale.

La gara tra l'Olimpia e la Virtus non rimarrà nella storia del basket italiano perché non ha entusiasmato nessuno sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che di punteggio.

La Dinamo Sassari ha superato 83-84 Tortona nel tardo pomeriggio ed è stata la prima squadra a staccare il biglietto per la finale di Supercoppa. La formazione sarda ha avuto la meglio in una sfida equilibratissima e a decidere il match sempre incerto è stata la tripla a quattordici secondi dal termine di Eimantas Bendzius, che è stato il miglior realizzatore con 23 punti.

Buone le prestazioni di Robinson (18 punti) e Kruslin (10 punti), che hanno trovato la doppia cifra per la squadra isolana. Non bastano a Tortona le prove eccellenti di Christon (25 punti) e Daum (23 punti) per evitare la sconfitta, che è arrivata nella maniera più dolorosa possibile. Sassari cercherà il terzo successo nella sua storia dopo aver sollevato la Supercoppa Italiana nel 2014 e nel 2019.