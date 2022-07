Un altro italiano sbarca in NBA: Simone Fontecchio vicinissimo alla firma con Utah L’esterno italiano, dopo essere passato prima in Germania all’Alba Berlino e poi in Spagna al Saski Baskonia, sembra vicinissimo alla firma con gli Utah Jazz, in NBA.

A cura di Alessio Pediglieri

Sembra tutto pronto per l’approdo dell’ennesimo italiano in NBA. Dopo l’ingresso via draft di Paolo Banchero e le selezioni al secondo giro di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo (che giocheranno però in Europa per almeno un’altra stagione, con il primo all’Alba Berlino e il secondo in odore di firma con una squadra italiana) ora tocca a Simone Fontecchio.

L’esterno abruzzese, reduce da un’impressionante crescita tecnica e mentale negli ultimi anni dopo essere passato prima in Germania all’Alba Berlino e poi in Spagna al Saski Baskonia, passando per uno straordinario preolimpico e un’Olimpiade di Tokyo da assoluto protagonista lo scorso anno, sembrerebbe infatti pronto a firmare un biennale con gli Utah Jazz.

La franchigia di Salt Lake, che dopo aver scambiato il centro francese Rudy Gobert si avvia a una fase di ricostruzione con nuovi interpreti (si parla anche di cessione possibile per l’altra star Donovan Mitchell) e un nuovo coach, Will Hardy, ha dato quindi all’Azzurro la tanto sperata chance negli States, che proprio il suo nuovo allenatore in Nazionale Gianmarco Pozzecco aveva previsto qualche settimana fa nel giro di un paio d’anni.

Secondo quanto riportato dal portale Eurodevotion invece, tutto questo è invece avvenuto nel giro di pochissime ore, con la firma ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Fontecchio sfrutterà di certo la clausola NBA Escape che dietro pagamento al Baskonia consentirà quindi a Utah di aggiungere la sua nuova ala. Proprio in mattinata si era parlato di un interesse dei Los Angeles Lakers, ma la franchigia di Salt Lake City si è mossa con maggior tempismo e convinzione.

Dopo i nuovi ingressi di questa estate e lo scambio che ha visto Danilo Gallinari volare da Atlanta a Boston nella sua tanto desiderata contender, la spedizione italiana oltreoceano guadagna l’ennesimo

protagonista.