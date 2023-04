Scoperta la doppia vita del capitano del Valladolid: il club gli fa una sorpresa, non dovevano Clamoroso scandalo nel basket spagnolo: protagonista il capitano del Real Valladolid, Sergio De la Fuente. Il suo club voleva fargli una bella sorpresa, ma ha scoperto per puro caso la doppia vita del giocatore.

A cura di Paolo Fiorenza

Nelle ultime ore è scoppiato un enorme scandalo nel basket spagnolo, con al centro un nome importante come Sergio De la Fuente: il 33enne cestista è il capitano del Real Valladolid, club che milita nella Liga LEB Oro, la seconda divisione della pallacanestro spagnola. Un'iniziativa a sorpresa della sua squadra – che voleva felicitarsi con lui – ha avuto come incredibile conseguenza il far scoprire la doppia vita di De La Fuente. Poi il Valladolid ha provato a cancellare tutto dai social, ma ormai era troppo tardi, visti gli screenshot diventati virali.

Tutto è nato quando il club del giocatore ha pensato bene di congratularsi con De la Fuente e la sua compagna Laura per la recente nascita della figlia. Al palazzetto sono dunque comparsi la donna e la neonata, alla presenza di altri parenti. Poi il Valladolid ha completato l'opera pubblicando le foto sul proprio profilo Twitter ufficiale, aggiungendovi un bel messaggio: "Benvenuta al mondo, Carlota! E congratulazioni a Laura e Sergio per questa fantastica notizia! Un altro scoiattolo in famiglia!". Niente lasciava presagire che quello che sembrava un innocuo messaggio di auguri si sarebbe trasformato in una valanga che avrebbe travolto la sfera privata del giocatore.

Sergio de la Fuente è il capitano del Real Valladolid

A quel punto infatti l'occultamento da parte di De la Fuente del suo nuovo stato di famiglia era impossibile. Ma perché il giocatore avrebbe dovuto tenerlo nascosto? La risposta è arrivata quando la vicenda ha preso una piega imprevista e clamorosa nel momento in cui tra i commenti sotto il post è spuntato quello di una donna ben nota non solo al Real Valladolid ma in tutto il basket spagnolo: era Alicia, la moglie di Fernando San Emeterio, ex giocatore del club e ora vice allenatore del Valencia Basket.

La donna ha risposto al messaggio di auguri per De la Fuente e la sua compagna svelando che praticamente fino al giorno prima il cestista aveva una relazione con sua sorella. Prima che il post del Valladolid venisse cancellato – appena il club si è reso conto di come avesse innescato per puro caso la rivelazione della doppia vita privata del giocatore – la moglie di San Emeterio ci è andata giù dura: "Dai! Beh che sorpresa! Ma se questo tizio era il ragazzo di mia sorella fino a ieri! Stavano assieme da tre anni! Che possa essere molto felice e vivere l'amore libero".

Il post del Valladolid e la risposta della moglie di San Emeterio

Il sigillo sulla rivelazione lo ha messo proprio San Emeterio, leggenda del basket spagnolo con i suoi due ori europei e l'argento olimpico a Londra 2012, che ha aggiunto due parole al post della moglie: "Doy fe…", ovvero confermo tutto con la mia testimonianza.

Insomma De la Fuente è riuscito per anni ad avere due relazioni contemporaneamente e probabilmente sarebbe andato avanti così chissà per quanto tempo ancora, se il suo club non gli avesse voluto fare una bella sorpresa. Che tanto bella alla fine non è stata…