Ringhia al giornalista con gli occhi sbarrati: l’intervista a bordo campo più matta mai vista In EuroCup andata in scena quelli che molti hanno definito l’intervista più strana di tutti i tempi. Lo statunitense Holland perde il controllo e fa finta di essere un cane.

A cura di Enrico Scoccimarro

Di interviste strane e bizzarre se ne sono viste tante nella storia dello sport. Quella di John Holland, cestista del Bursaspor, fatta ieri durante l'intervallo del match tra la sua squadra e il Lubiana, si candida seriamente ad essere la più surreale di tutte. La guardia ex Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, statunitense con cittadinanza portoricana, incalzato dalle domande del giornalista a bordo campo, ha risposto abbaiando. Le motivazioni di questo comportamento a dir poco stravagante sono da ricercare sicuramente nella trance agonistica del giocatore ma soprattutto dal voler sottolineare l'atteggiamento grintoso della propria squadra di basket, capace di eliminare prima il Partizan di Obradovic agli ottavi e poi proprio il Lubiana, con il punteggio di 83-85 ai quarti dei playoff di EuroCup.

Holland mentre ringhia con gli occhi sbarrati

Il giornalista prima di tutto gli chiede: "Come hai visto il primo tempo?". È bastata questa semplice domanda per far impazzire Holland che ha immediatamente emesso un ringhio, seguito dalle parole: "Siamo dei cani, ma non dei cani qualunque. Siamo dei pitbull!". Ma il cestista della sorprendente compagine turca, giunta settima nel girone della Virtus Bologna, poi continua in risposta ad una domanda sullo status da "underdog", il termine inglese per indicare gli sfavoriti: "Non ci interessa perché noi siamo dei pitbull!". E chiude questi 16 secondi di pura follia ringhiando di nuovo, con gli occhi sbarrati.

L'intervista ha subito suscitato parecchia ilarità nei commenti sui social: "L'intervista più strana di tutti i tempi!", dice qualcuno, oppure "ecco cosa succede quando non capisci cosa ti sta chiedendo l'intervistatore". Fatto sta che questa grinta ha permesso ai turchi di vincere l'incontro di misura e adesso che conoscono la ricetta per vincere, starà a loro mantenere questo atteggiamento anche nelle prossime gare per continuare a sorprendere tutti, sia sul campo che fuori ai microfoni.