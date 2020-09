A 20 anni puoi spaccare il mondo. A 20 anni credo di averlo tra le mani e farne ciò che ti pare. A 20 anni, il mondo di Tyler Herro è nella palla a spicchi che rimbalza sul parquet dei playoff di Nba e regala a Miami, a se stesso, alle statistiche un match da ricordare. Il suono della sirena gli dice che è tutto vero. Non è un sogno. Lui, rookie degli Heat, il più giovane in campo nella sfida vinta contro i Boston Celtics (112-109, portando il parziale delle gare sul 3-1) lascia il segno sul match che spalanca le porte delle Finals. Manca ancora una vittoria per compiere l'impresa ma il "ragazzo" della Florida ha già scolpito il proprio nome nell'almanacco del basket americano. Lo ha impresso con la forza dei 37 punti accanto a una delle leggende della pallacanestro a stelle e strisce. E scusate se è poco…

Nella storia della Nba compare solo un altro giocatore ventenne o poco più che abbia messo a referto quel parziale in una partita dei playoff: si chiama Magic Johnson ma allora, nel 1980, i punti furono 42 punti (7 assist, 15 rimbalzi, 3 palle rubate) "bastarono" per vincere le Finals nella gara-6 di Philadelphia senza Kareem Abdul-Jabbar. "Big Fella, questa è per te", disse a fine incontro dopo una prestazione strepitosa.

Il protagonista assoluto della partita è il più giovane in campo, Tyler Herro. Il rookie degli Heat firma la sua miglior prestazione in carriera (college compreso) nel momento più importante, chiudendo con 37 punti, 6 rimbalzi e 3 assist con 14/21 al tiro e 5/10 da tre, glaciale anche dalla lunetta con i tiri liberi (4/4) per tenere i suoi avanti di due possessi. Herro ha superato il record di 27 punti per un rookie degli Heat detenuto da Dwyane Wade, segnandone 17 nel solo ultimo quarto

"Ha fiducia nei suoi mezzi ma soprattutto una mancanza di paura che è da veterano, non normale alla sua età", ha spiegato coach Erick Spoelstra che spulcia gli altri dati sul suo ragazzo e gongola: 6 rimbalzi e 3 assist con 14/21 al tiro e 5/10 da tre, perfetto o quasi anche dalla lunetta con i tiri liberi (4/4). Tutto in una mano, tutto tra le dita mescolando sogni e talento.