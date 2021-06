I Los Angeles Clippers perdono il loro migliore giocatore: Kawhi Leonard ha concluso i suoi playoff con la serie che si era riportata in parità tra la franchigia di Tyronn Lue e Utah dopo un recupero imperioso di L.A. da 0-2 a 2-2. Per Leonard infortunio serio, al crociato anteriore del ginocchio destro, subito proprio in Gara 4, che sarebbe potuta essere quella della svolta nella serie. Così, i Clippers dovranno inventarsi qualcosa, con out anche Serge Ibaka e Rajon Rondo rimasto fuori in Gara 3.

Recuperarlo per Gara 5 è impossibile, ma anche rivederlo ancora sul parquet se i clippers dovessero avere la meglio sui Jazz sarà improbabile visto che la sua assenza è stata subito definita "a tempo indeterminato". Secondo quanto ha riportato "The Athletic", per Kawhi Leonard si tratta di un interessamento del legamento crociato anteriore, il che rende ovviamente impossibile un suo rientro, che si potrebbe protrarre anche per la prossima stagione.

Il n°2 dei Clippers si è fatto male in Gara 4 contro i Jazz: si era tenuto subito il ginocchio destro dopo aver ricevuto un contatto da parte di Joe Ingles in una penetrazione nel quarto quarto, lasciando poi il parquet. Il ginocchio ha subito l'impatto dopo che Leonard era atterrato in maniera scomposta e la situazione era apparsa subito complicata. Malgrado il "Non c'è problema, sto bene" del post gara, per il 2 dei Clippers si è aperto il tunnel che potrebbe ampliarsi a tutta L.A.: senza il suo migliore interprete la serie potrebbe andare in mano in modo definitivo a Utah, già primi nella Western Conference.

I Clippers avevano già perso per il resto dei playoff anche Serge Ibaka, che aveva saltato la parte finale della stagione regolare a causa di un infortunio alla schiena. Per questo, si era sottoposto anche ad un intervento chirurgico. Ma anche i Jazz non se la so no passata bene nella serie: Mike Conley si è fermato per un infortunio muscolare alla gamba destra, mentre Donovan Mitchell non è mai stato al 100% a causa di un problema alla caviglia destra.